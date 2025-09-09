ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.13
usd:
335.75
bux:
102653.31
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Mette Frederiksen dán miniszterelnök ismerteti a dán uniós elnökség programját az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. július 8-án.
Nyitókép: Guillaume Horcajuelo

Íme az EU elvárásai az unióba igyekvő Ukrajnától

Infostart / MTI

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén kedden elfogadott jelentésében arra ösztönözte az ukrán kormányt, tartsa fenn az uniós csatlakozáshoz szükséges reformok végrehajtásának ütemét, és az Európai Unió elkötelezettségének megerősítését sürgette az igazságos és tartós béke iránt.

A 418 szavazattal, 135 ellenében és 41 tartózkodás mellett elfogadott jelentésében az Európai Parlament hangsúlyozta: bármilyen békés megoldásnak tiszteletben kell tartania az ukrán nép akaratát.

A dokumentumot támogató EP-képviselők méltatták Ukrajnát demokratikus intézményeinek megerősítése érdekében tett rendkívüli erőfeszítéseiért, és arra ösztönözték Kijevet, hogy tartsa fenn a reformok lendületét. Kiemelték az igazságszolgáltatás és a korrupcióellenes szervek átlátható és érdemeken alapuló kiválasztási folyamatainak fontosságát, és felszólították Kijevet, hogy fokozza a jogállamiság megerősítését, az igazságügyi reformot, illetve a korrupció elleni küzdelmet. "Az e területeken elért eredmények nemcsak az uniós tagság, hanem a sikeres újjáépítés és a gazdasági bizalom szempontjából is kritikus fontosságúak" - fogalmaztak.

Az EP sürgette az Európai Bizottságot, hogy mielőbb nyissa meg a tárgyalási fejezetek első fejezettét Ukrajnával annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban előmozdítsa az ország uniós tagfelvételi kérelmének ügyét, feltéve, hogy Kijev folytatja az uniós szabályok átültetését, és végrehajtja a már vállalt reformokat.

A jelentésben az EP-képviselők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy - mint írták - az Egyesült Államok megváltoztatta álláspontját Oroszország háborújával kapcsolatban Donald Trump elnöksége alatt. Hangsúlyozták, hogy az EU-nak és tagállamainak továbbra is Ukrajna elsődleges stratégiai szövetségeseinek kell maradniuk. Meg kell erősíteniük vezető szerepüket Ukrajna szuverenitásért, békéért és igazságért folytatott küzdelmének támogatásában.

"Tudomásul vesszük az amerikai és az orosz elnök alaszkai találkozóját, ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy ez éles ellentétben áll Oroszország Ukrajna elleni támadásainak jelentős eszkalációjával, ami ismét bizonyítja, hogy Oroszország egyáltalán nem a békében érdekelt, hanem Ukrajna leigázásában" - fogalmaztak.

A szöveg elfogadását támogató EP-képviselők felszólították Donald Trump amerikai elnököt, hogy tegyen eleget azon bejelentésének, mely szerint az Egyesült Államok további határozott gazdasági szankciókat fog bevezetni Oroszország és az orosz háborús gépezetet segítő országok ellen. Az EP-képviselők megerősítették továbbá elkötelezettségüket az Ukrajna számára nyújtani tervezett biztonsági garanciák mellett, és kijelentették, hogy minden szükséges lépést meg kell tenni Ukrajna fegyveres erőinek és védelmi iparának megerősítése érdekében.

Kezdőlap    Külföld    Íme az EU elvárásai az unióba igyekvő Ukrajnától

eu

ukrajna

ep

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerika szövetségesének területén bombázott Izrael - Megtörte a csendet Donald Trump

Amerika szövetségesének területén bombázott Izrael - Megtörte a csendet Donald Trump

Az Egyesült Államok úgy látja, a Katar területén végrehajtott izraeli csapás „sajnálatos” és „szembe helyezkedik Amerika érdekeivel,” viszont Washington nem ítélte el nyíltan a zsidó államot a szövetséges országban végrehajtott katonai akció miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is vettél ilyen dezodort? Borzalmas égési sérüléseket okoz, azonnal vidd vissza!

Te is vettél ilyen dezodort? Borzalmas égési sérüléseket okoz, azonnal vidd vissza!

Több nő is fájdalmas bőrirritációt és gombás fertőzést tapasztalt a Mitchum 48 órás golyós dezodorának használata után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas claims leadership survived Israeli strike on Doha, but confirms six deaths

Hamas claims leadership survived Israeli strike on Doha, but confirms six deaths

Meanwhile, the White House says the Israeli strike "does not advance Israel or America's goals".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 20:29
Európa védelme: az egyik legtöbb pénzt kapja Magyarország a közös EU-s hitelből
2025. szeptember 9. 20:09
Tényleg megbukott a francia kormány
×
×
×
×