Íme az EU elvárásai az unióba igyekvő Ukrajnától

A 418 szavazattal, 135 ellenében és 41 tartózkodás mellett elfogadott jelentésében az Európai Parlament hangsúlyozta: bármilyen békés megoldásnak tiszteletben kell tartania az ukrán nép akaratát.

A dokumentumot támogató EP-képviselők méltatták Ukrajnát demokratikus intézményeinek megerősítése érdekében tett rendkívüli erőfeszítéseiért, és arra ösztönözték Kijevet, hogy tartsa fenn a reformok lendületét. Kiemelték az igazságszolgáltatás és a korrupcióellenes szervek átlátható és érdemeken alapuló kiválasztási folyamatainak fontosságát, és felszólították Kijevet, hogy fokozza a jogállamiság megerősítését, az igazságügyi reformot, illetve a korrupció elleni küzdelmet. "Az e területeken elért eredmények nemcsak az uniós tagság, hanem a sikeres újjáépítés és a gazdasági bizalom szempontjából is kritikus fontosságúak" - fogalmaztak.

Az EP sürgette az Európai Bizottságot, hogy mielőbb nyissa meg a tárgyalási fejezetek első fejezettét Ukrajnával annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban előmozdítsa az ország uniós tagfelvételi kérelmének ügyét, feltéve, hogy Kijev folytatja az uniós szabályok átültetését, és végrehajtja a már vállalt reformokat.

A jelentésben az EP-képviselők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy - mint írták - az Egyesült Államok megváltoztatta álláspontját Oroszország háborújával kapcsolatban Donald Trump elnöksége alatt. Hangsúlyozták, hogy az EU-nak és tagállamainak továbbra is Ukrajna elsődleges stratégiai szövetségeseinek kell maradniuk. Meg kell erősíteniük vezető szerepüket Ukrajna szuverenitásért, békéért és igazságért folytatott küzdelmének támogatásában.

"Tudomásul vesszük az amerikai és az orosz elnök alaszkai találkozóját, ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy ez éles ellentétben áll Oroszország Ukrajna elleni támadásainak jelentős eszkalációjával, ami ismét bizonyítja, hogy Oroszország egyáltalán nem a békében érdekelt, hanem Ukrajna leigázásában" - fogalmaztak.

A szöveg elfogadását támogató EP-képviselők felszólították Donald Trump amerikai elnököt, hogy tegyen eleget azon bejelentésének, mely szerint az Egyesült Államok további határozott gazdasági szankciókat fog bevezetni Oroszország és az orosz háborús gépezetet segítő országok ellen. Az EP-képviselők megerősítették továbbá elkötelezettségüket az Ukrajna számára nyújtani tervezett biztonsági garanciák mellett, és kijelentették, hogy minden szükséges lépést meg kell tenni Ukrajna fegyveres erőinek és védelmi iparának megerősítése érdekében.