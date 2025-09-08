UFO-hoz riasztották a svéd parti őrséget

UFO után kutatott a svéd parti őrség, miután riasztást kaptak arról, hogy egy „nagyobb ismeretlen tárgy” sodródik a vízen az ország nyugati partjainál – írja az Interesting Engineering beszámolója nyomán az Index.

A svéd hatóság Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből kiderült, hogy az UFO szó jelen esetben nem repülő csészealjra, hanem azonosítatlan lebegő tárgyra (Unidentified Floating Object) utalt.

A bejelentés a tengerészgyalogságtól és a Smögen tengeri mentőszolgálattól érkezett, akik szerint a tárgy elég nagy volt ahhoz, hogy veszélyeztesse a hajóközlekedést. A parti őrség a helyszínre érve megállapította, hogy egy szélturbina lapátja sodródott a vízben. A tárgyat a hajóhoz rögzítették, majd Guleskär városában partra vontatták.

Egyelőre nem tudni hogyan kerülhetett a vízbe a körülbelül 15 méter hosszú és 5 méter széles lapát, Svédországnak ugyanis nincs sok tengeri szélerőműve.