2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
Czech tennis player Jana Novotna (1968-2017) is consoled by British Royal Katharine, Duchess of Kent after losing the womens singles final at the 1993 Wimbledon Championships, held at the All England Lawn Tennis and Croquet Club in London, England, 3rd July 1993. Novotna had been beaten by defending champion Steffi Graf, 7â6, 1â6, 6â4. (Photo by Henning Bangen/Bongarts/Getty Images)
Nyitókép: Photo by Henning Bangen/Bongarts/Getty Images

Meghalt a kettős életet élő brit hercegné

Infostart / MTI

Gyászol a Buckingham-palota, meghalt Katalin kenti hercegné.

Tizenhárom éven át élt kettős életet Katalin kenti hercegné: míg a nyilvánosság előtt a brit királyi család tagjaként végezte kötelességeit, addig „Mrs. Kent” néven egy hulli általános iskolában tanított, ahol senki sem tudta valódi kilétét – a 92 éves hercegné pénteken hunyt el a Kensington-palotában.

A Buckingham-palota pénteken bejelentette, hogy 92 éves korában elhunyt Katalin kenti hercegné, aki a brit királyi család legidősebb tagja volt. A hercegné „békésen hunyt el csütörtök este a Kensington-palotában, családja körében” – közölte a palota a BBC szerint.

A gyászra tekintettel a Buckingham-palota épületén félárbócra vonták a zászlót - írja az Index.

Katalin hercegné Edward kenti herceggel kötött házasságot 1961-ben, aki II. Erzsébet királynő unokatestvére volt.

A hercegné leginkább a wimbledoni teniszbajnokság rendszeres résztvevőjeként vált ismertté, ahol éveken át ő adta át a díjakat.

Különösen emlékezetes maradt, ahogy 1993-ban megvigasztalta a sírva fakadó Jana Novotnát a döntő elvesztése után – öt évvel később pedig már ő nyújtotta át neki a győztes trófeát.

A hercegné szenvedélyes zenész volt, aki a kilencvenes évektől tizenhárom éven át „Mrs. Kent” álnéven tanított egy hulli általános iskolában, ahol sem a szülők, sem a gyerekek nem tudták valódi kilétét. A zene erejében hitt, és jótékonysági szervezetet alapított, hogy segítsen a hátrányos helyzetű gyerekeknek hangszereken tanulni.

1994-ben katolizálásával történelmet írt – ő volt az első királyi családtag több mint 300 év óta, aki katolikussá lett.

A hercegnét férje, a 89 éves kent herceg, valamint két fia és egy lánya gyászolja.

