Meghalt a kettős életet élő brit hercegné

Tizenhárom éven át élt kettős életet Katalin kenti hercegné: míg a nyilvánosság előtt a brit királyi család tagjaként végezte kötelességeit, addig „Mrs. Kent” néven egy hulli általános iskolában tanított, ahol senki sem tudta valódi kilétét – a 92 éves hercegné pénteken hunyt el a Kensington-palotában.

A Buckingham-palota pénteken bejelentette, hogy 92 éves korában elhunyt Katalin kenti hercegné, aki a brit királyi család legidősebb tagja volt. A hercegné „békésen hunyt el csütörtök este a Kensington-palotában, családja körében” – közölte a palota a BBC szerint.

A gyászra tekintettel a Buckingham-palota épületén félárbócra vonták a zászlót - írja az Index.

Katalin hercegné Edward kenti herceggel kötött házasságot 1961-ben, aki II. Erzsébet királynő unokatestvére volt.

A hercegné leginkább a wimbledoni teniszbajnokság rendszeres résztvevőjeként vált ismertté, ahol éveken át ő adta át a díjakat.

Különösen emlékezetes maradt, ahogy 1993-ban megvigasztalta a sírva fakadó Jana Novotnát a döntő elvesztése után – öt évvel később pedig már ő nyújtotta át neki a győztes trófeát.

A hercegné szenvedélyes zenész volt, aki a kilencvenes évektől tizenhárom éven át „Mrs. Kent” álnéven tanított egy hulli általános iskolában, ahol sem a szülők, sem a gyerekek nem tudták valódi kilétét. A zene erejében hitt, és jótékonysági szervezetet alapított, hogy segítsen a hátrányos helyzetű gyerekeknek hangszereken tanulni.

1994-ben katolizálásával történelmet írt – ő volt az első királyi családtag több mint 300 év óta, aki katolikussá lett.

A hercegnét férje, a 89 éves kent herceg, valamint két fia és egy lánya gyászolja.