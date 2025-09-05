ARÉNA
Egy dolgozó helyére teszi a töltőpisztolyt tankolás után egy OMV töltőállomáson a II. kerületi Szilágyi Erzsébet fasoron 2017. január 25-én.
Nyitókép: MTI Fotó: Mohai Balázs

Feszült a helyzet az OMV-nél, ezrek veszíthetik el a munkájukat

Infostart

Komoly feszültség alakult ki a vállalatnál, mivel a Revo elnevezésű költségcsökkentési és hatékonyságnövelési program keretében odahaza, Ausztriában több százan, nemzetközi szinten pedig akár kétezren is elbocsátásra kerülhetnek.

Komoly feszültség alakult ki az OMV-nél, miután a bécsi központban bejelentették, hogy a Revo névre keresztelt költségcsökkentési és hatékonyságnövelési program keretében jelentős leépítések várhatók. Ausztriában több száz főt, világszerte pedig akár kétezer dolgozót is érinthet a lépés – írja a Kurier híradása nyomán a Portfolio.

A részben állami tulajdonban lévő OMV tavaly történetének negyedik legjobb eredményét érte el, így a menedzsment szerint most még van forrás arra, hogy bőkezű szociális csomagokkal támogassák a távozókat.

Az olajcég hangsúlyozza, hogy a lehető legkíméletesebben szeretnék végrehajtani a leépítést, ugyanakkor a bécsi központban, különösen a vállalati adminisztrációban és a pénzügyi részlegen jelentős karcsúsítás várható, ahol az elmúlt években jelentősen megnőtt a létszám a vezérigazgató által Romániából áthozott munkavállalókkal.

A probléma nem egyedi, az olaj- és gázipar világszerte költségcsökkentésre kényszerül a csökkenő olajárak miatt:

  • az OMV első féléves nyeresége 55 százalékkal, 384 millió euróra zuhant,
  • a Shell 6500 munkahely megszüntetését jelentette be,
  • a Chevron 1500 dologzót küld el,
  • a ConocoPhillips pedig minden negyedik dolgozótól megválik.

A dolgozói hangulatot külön rontja, hogy eközben az OMV-nél ismét napirenden van az igazgatóság bővítése: a négytagú menedzsmentet ötfősre növelnék, méghozzá úgy, hogy egy új vezető kizárólag a BGI-re koncentráljon. Ez sokak szerint rossz üzenet, hiszen a dolgozókon spórolnak, miközben a vezetést bővítik.

