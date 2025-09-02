ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter is ott lesz Pekingben

Infostart

Magyarország civilizált kelet-nyugati együttműködésben érdekelt a világ ismételt blokkosodása helyett - jelentette ki kedden Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt útnak indult Pekingbe.

A tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult a pekingi győzelem napi parádéra, hogy a jelenlegi gazdasági, biztonsági és társadalmi feszültségek és válságok oda vezettek, hogy a világ ismét megindult a blokkosodás irányába.

"Ez nem jó, a blokkosodás abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel. Mi, magyarok, abban vagyunk érdekeltek, hogy újra egy kölcsönös tiszteleten alapuló globális együttműködés jöjjön létre" - szögezte le. "Mi a kelet-nyugati együttműködésben vagyunk érdekeltek, és Magyarország meg is mutatta azt, hogy a civilizált kelet-nyugati együttműködés micsoda komoly előnyökkel jár" - tette hozzá.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a magyar gazdaság teljesítményének egyik nagyon fontos erőforrása volt az elmúlt évtizedben az, hogy az ország a Kelet és a Nyugat gazdasági találkozási pontjává vált. "A holnapi napon erről fogok tárgyalni Kínában a külügyminiszter kollegámmal és nagy kínai vállalatok vezetőivel, hogy hogyan fejlesszük a magyar-kínai gazdasági együttműködést, hogyan hozzunk újabb kínai beruházásokat Magyarországra, és hogyan legyen Magyarország még inkább nyertese a civilizált kelet-nyugati együttműködésnek" - tudatta.

Kína szeptember 3-án tartja a győzelem napi parádét, amelyen Szijjártó Péter képviseli Magyarországot.

