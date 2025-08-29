Az USA rengeteg fegyvert szállít Ukrajnának, de nem ingyen

Az értékesített fegyverzet tartalmaz kiterjesztett hatótávolságú rakétákat, és navigációs rendszereket, amelyek az ukrán védelmi képességeket fokozhatják. Az eszközök között szerepel több mint 3000 ERAM rakéta, valamint megegyező számú GPS-egység, további kiegészítők és kiképzési, valamint technikai támogatás - olvasható a külügyminisztérium közleményében, amely szerint az adásvételről a kormányzat tájékoztatta a kongresszust.

A bejelentés szerint az Ukrajnának szánt felszerelések vételárát a NATO-tagországok közül Dánia, Hollandia és Norvégia állja majd.