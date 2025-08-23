Elásott magyar kincsre bukkantak külföldön

Igazi kincsre bukkantak Lengyelországban, Bochnia városához közel egy erdőben. A középkori pénzérméket fémkeresővel találták meg, amelyek egy kis kerámiaedényben voltak elásva a földben - írja a Heritage Daily alapján az atv.hu.

A hivatásos régészek hamar a helyszínre érkeztek, több mint 600 darab érmét számoltak össze. Ezek között számos Jagelló ezüstdénár, illetve néhány aranydukát is volt, amelyeket még Luxemburgi Zsigmond korában vertek.

A középkori uralkodó nemcsak magyar és cseh király volt, de német-római császár is.

A régészek szerint ez a sok pénz egy zsoldoskatona megtakarítása lehetett, vagy legalábbis valakinek a félretett vagyona, amit egy viszályos korban áshatott el, hogy biztonságban maradjon.

Az értékes magyar kincset Lengyelországban, a bochniai Stanisław Fischer Múzeumban fogják kiállítani.