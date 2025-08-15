Halálos toxinnal fertőzött szendvics okozott tragédiát

Újabb haláleset történt Olaszországban egy brokkolis szendvicshez köthető botulizmus-járvány miatt. A mérgezés eddig két ember életét követelte, és több mint egy tucatnyian kerültek kórházba, köztük tinédzserek is. Az országos hatóságok vizsgálatot indítottak, valamint országos visszahívást rendeltek el az érintett termékre – közölte a Daily Mail, amit az Index szemlézett.

Az első áldozat a 52 éves művész, Luigi Di Sarno volt, aki múlt héten halt meg, miután egy diamantei (Calabria tartomány) tengerparti food truckból vásárolt szendvicset fogyasztott. Most megerősítették a második halálesetet is: a 45 éves Tamara D’Acunto szintén az érintett étel elfogyasztása után hunyt el. A vizsgálatok szerint a szendvics grillezett kolbászt és egy olasz nyári zöldséget, a brokkolihoz hasonló cime di rapa-t (tarlórépa zöldjét) tartalmazott.

A hatóságok kilenc embert vizsgálnak: a food truck tulajdonosát, akinek járművét lefoglalták, három alkalmazottat a szendvics gyártásával foglalkozó cégtől, valamint öt orvost, akik a betegek ellátásában vettek részt Cosenza közelében. Az orvosokat azzal vádolják, hogy nem cselekedtek elég gyorsan a páciensek megmentése érdekében. Di Sarno nővére szerint testvérét úgy engedték haza a kórházból, hogy még mindig rosszul érezte magát, később pedig meghalt.

A botulizmus ritka, de életveszélyes állapot, amelyet a Clostridium botulinum baktérium toxinjai okoznak. A neurotoxinok megtámadják az idegrendszert, és légzőizom-bénulást, teljes paralízist, végső soron halált idézhetnek elő. Di Sarno, aki Cercolából (Nápoly tartomány) származott, családjával nyaralt Calabriában, amikor a végzetes szendvicset elfogyasztotta. Hazafelé, a Nápoly felé vezető úton lett rosszul. A többieket – köztük két 17 éves fiatalt és két negyvenes éveiben járó nőt – a cosenzai Annunziata kórházba szállították, ahol két beteg válságos állapotban került az intenzív osztályra.

Az Index megjegyzi, hogy a calabriai eset előtt alig pár nappal Szardínián történt hasonló tragédia: egy 38 éves nő meghalt, heten pedig megbetegedtek, miután fertőzött guacamolét ettek egy fesztiválon. Egy 11 éves fiú is intenzív osztályra került, akit helikopterrel szállítottak a római Gemelli Poliklinikára. A szardíniai esemény után a hatóságok felfüggesztették a Monserratóban zajló Fiesta Latina rendezvényt, és a közegészségügyi minisztérium visszahívta a Metro Chef márkájú avokádópépet.

Az olasz egészségügyi minisztérium közölte, hogy a két súlyos botulizmus-járvány miatt azonnal aktiválták a megelőzési és sürgősségi protokollokat. A tárca szerint az ellátórendszer gyorsan reagált, és biztosította, hogy a betegek időben hozzáférjenek az életmentő ellenszerekhez.

(Címlapképünk illusztráció.)