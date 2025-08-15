ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.44
usd:
339.37
bux:
104722.71
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Halálos toxinnal fertőzött szendvics okozott tragédiát

Infostart

Olaszországban két ember meghalt, és több mint egy tucatnyian kórházba kerültek egy brokkolis szendvicshez köthető botulizmus-járvány miatt. A hatóságok országos visszahívást rendeltek el, és kilenc embert vizsgálnak a halálos mérgezések ügyében.

Újabb haláleset történt Olaszországban egy brokkolis szendvicshez köthető botulizmus-járvány miatt. A mérgezés eddig két ember életét követelte, és több mint egy tucatnyian kerültek kórházba, köztük tinédzserek is. Az országos hatóságok vizsgálatot indítottak, valamint országos visszahívást rendeltek el az érintett termékre – közölte a Daily Mail, amit az Index szemlézett.

Az első áldozat a 52 éves művész, Luigi Di Sarno volt, aki múlt héten halt meg, miután egy diamantei (Calabria tartomány) tengerparti food truckból vásárolt szendvicset fogyasztott. Most megerősítették a második halálesetet is: a 45 éves Tamara D’Acunto szintén az érintett étel elfogyasztása után hunyt el. A vizsgálatok szerint a szendvics grillezett kolbászt és egy olasz nyári zöldséget, a brokkolihoz hasonló cime di rapa-t (tarlórépa zöldjét) tartalmazott.

A hatóságok kilenc embert vizsgálnak: a food truck tulajdonosát, akinek járművét lefoglalták, három alkalmazottat a szendvics gyártásával foglalkozó cégtől, valamint öt orvost, akik a betegek ellátásában vettek részt Cosenza közelében. Az orvosokat azzal vádolják, hogy nem cselekedtek elég gyorsan a páciensek megmentése érdekében. Di Sarno nővére szerint testvérét úgy engedték haza a kórházból, hogy még mindig rosszul érezte magát, később pedig meghalt.

A botulizmus ritka, de életveszélyes állapot, amelyet a Clostridium botulinum baktérium toxinjai okoznak. A neurotoxinok megtámadják az idegrendszert, és légzőizom-bénulást, teljes paralízist, végső soron halált idézhetnek elő. Di Sarno, aki Cercolából (Nápoly tartomány) származott, családjával nyaralt Calabriában, amikor a végzetes szendvicset elfogyasztotta. Hazafelé, a Nápoly felé vezető úton lett rosszul. A többieket – köztük két 17 éves fiatalt és két negyvenes éveiben járó nőt – a cosenzai Annunziata kórházba szállították, ahol két beteg válságos állapotban került az intenzív osztályra.

Az Index megjegyzi, hogy a calabriai eset előtt alig pár nappal Szardínián történt hasonló tragédia: egy 38 éves nő meghalt, heten pedig megbetegedtek, miután fertőzött guacamolét ettek egy fesztiválon. Egy 11 éves fiú is intenzív osztályra került, akit helikopterrel szállítottak a római Gemelli Poliklinikára. A szardíniai esemény után a hatóságok felfüggesztették a Monserratóban zajló Fiesta Latina rendezvényt, és a közegészségügyi minisztérium visszahívta a Metro Chef márkájú avokádópépet.

Az olasz egészségügyi minisztérium közölte, hogy a két súlyos botulizmus-járvány miatt azonnal aktiválták a megelőzési és sürgősségi protokollokat. A tárca szerint az ellátórendszer gyorsan reagált, és biztosította, hogy a betegek időben hozzáférjenek az életmentő ellenszerekhez.

(Címlapképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Külföld    Halálos toxinnal fertőzött szendvics okozott tragédiát

olaszország

halál

járvány

kórház

mérgezés

food truck

brokkoli

botulizmus

szendvics

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly hatása lehet az amerikai gazdaságra Stephen Miran kinevezésének

Komoly hatása lehet az amerikai gazdaságra Stephen Miran kinevezésének

2025. augusztus 8-án az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy Stephen Mirant jelöli az amerikai jegybank, a Federal Reserve igazgatótanácsába. Bár csak egyetlen tagról beszélünk a hétfős bizottságban, mind a történelem, mind Miran korábbi nyilatkozatai azt mutatják, hogy komoly hatása lehet a piacokra és az USA gazdaságára a kinevezésnek. Hogy pontosan mik lehetnek ezek, ennek járunk utána ebben az írásban.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába az árréstop: jelentősen drágultak a legkedveltebb hústermékek a magyar boltokban

Hiába az árréstop: jelentősen drágultak a legkedveltebb hústermékek a magyar boltokban

Az árréstop szerint a csirkecomb, a szárny és a bontott csirke is jelentősen drágult júniusról júliusra a KSH szerint. A csirkemellfilé egyetlen hónap alatt 8 százalékkal, tavaly júliushoz képest pedig 17 százalékkal drágult - számolt be az RTL Híradó.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat

Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat

Piaci információk szerint Győr-Moson-Sopron, Fejér és Nógrád megyékben vizsgálja a NAV a munkáltató kölcsönöket és házipénztárakat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Crunch time in Alaska: Trump set to meet Putin in push for Ukraine peace

Crunch time in Alaska: Trump set to meet Putin in push for Ukraine peace

Donald Trump will host Vladimir Putin in Alaska - their first meeting in six years - as he tries to secure a Ukraine war ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 22:15
Az unió több tagországnak segít az erdőtüzek oltásában - videó
2025. augusztus 14. 21:07
Beruháznak a dróngyártásba is: brit–ukrán egyeztetés a Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt
×
×
×
×