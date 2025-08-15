Elszámolhatták magukat a német hatóságok, súlyos összegek láttak napvilágot

A szigorúbb ellenőrzéseket már tavaly szeptemberben bevezették, azokat a novemberig hatalmon lévő Scholz-kormány rendelte el. A cél azóta is az illegális bevándorlás korlátozása, ami a jelek szerint nemcsak rendkívül költséges, de a szomszédokkal komoly feszültségeket szült.

Elemzők szerint a költségek növelésében "oroszlánrésze" van a május elején hivatalba lépett Merz-kormánynak, ezen belül is Alexander Dobrindt konzervatív belügyminiszternek. A miniszter első és azonnali intézkedése volt a határok ellenőrzésének példátlan szigorítása.

Mindez nemcsak a szükséges infrastruktúra biztosításának szükségességével járt, hanem a határokhoz kivezényelt rendőrök számának jelentős növelésével is.

A belügyminisztérium adatai szerint így a költségek június végéig 80,5 millió euróra rúgtak. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a minisztérium az adatokat nem "önként és dalolva" tette közé, hanem az ellenzéki Baloldal Pártjának követelésére. Ezek szerint a költségek nagyjából a kormány hivatalba lépése óta közel 30 miilió euróval emelkedtek.

Ami a kiadások főbb területeit illeti, az ARD közszolgálati médium szerint több millió eurót költöttek "parancsnoki és műveleti felszerelésekre", így egyebek között rendőrjárművekre, fegyverekre és védőruházatra, továbbá a határállomások üzemeltetésére.

A legnagyobb tételt azonban a "túlóradíj" jelentette, amit a rendkívüli többletmunkára kényszerülő rendőröknek kellett kifizetni. A portál szerint tavaly szeptember óta ez az összeg az említett több mint 80 millió euró csaknem felét tette ki.

Mindenesetre a költségek jelentős megnövekedése nem fékezte az ellenőrzés meghosszabbítását. Ezt a közelmúltban jelentette be a belügyminiszter.

A kormány eredeti rendelete szeptemberig szólt, Alexander Dobrindt azonban bejelentette, hogy az ellenőrzéseket meghosszabbítják.

Erre vonatkozóan ugyanakkor határidőt nem közölt.

A német szigorításokra válaszul a szomszédok, elsősorban Lengyelország hasonló intézkedésekkel válaszolt. A menekültekkel, mindenekelőtt az illegális migránsokkal történő ki-, illetve visszatoloncolás mind a német, mind a lengyel határőröknek, túlnyomó többségükben rendőröknek rendkívüli munkát ad.

A belügyminiszter szerint a határon jelenleg mintegy 14 000 német rendőr teljesít szolgálatot, csaknem 2000-rel több, mint a kormány hivatalba lépése előtt. A német rendőrszakszervezet az elmúlt hetekben több alkalommal is rendkívüli túlterheltségre panaszkodott.