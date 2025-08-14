Sokmilliós büntetést kaphatnak a gyorshajtók, ha erre járnak

Magyarországon szinte „szokványosnak” számítana az a gyorshajtás, ami miatt elképesztő büntetést kapott egy svájci autós. A sofőr lakott területen a megengedett 50 km/óra helyett 77 km/órával ment – de a büntetése csaknem 38 millió forintnak megfelelő svájci frank lett. És hogy miért? Mert a gazdagok jóval többet fizetnek, ugyanis az egyik tartományban jövedelemarányosak a büntetések – írta meg a vezess.hu oldal.

Vaud kanton büntetési rendszere szerint a büntetések esetében a határ a csillagos ég. A svájci 24 Heures hírportál szerint a tettes, egy meg nem nevezett férfi francia állampolgár, akit Svájc 300 leggazdagabb embere között tartanak számon, több százmillió dolláros vagyonnal – tehát olyan nagyon azért nem fájt neki a büntetés... A férfi nem is fellebbezett a döntés ellen.

Amúgy a konkrét esetben napi 2000 frankot (840 ezer forint) számolt fel a bíróság, mert az előírás szerint a férfi 40 napnyi „jövedelme” alapján határozta meg a 80 ezer frankos (33,5 millió forint) felfüggesztett bírságot, amelyhez 10 ezer frank (4,2 millió forint) azonnali befizetés is társult. A nagyobb összeget csak akkor kell befizetnie, ha három éven belül újra bemérik valahol gyorshajtásért. A férfi notórius száguldozó: már nyolc évvel ezelőtt is elkapták gyorshajtással, akkor is 10 000 svájci frank büntetést fizetett, és további 60 000 frank várt volna rá, ha a következő két évben újabb szabálysértést követ el.