ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.2
usd:
337.72
bux:
104739.96
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: dchadwick/Getty Images

Sokmilliós büntetést kaphatnak a gyorshajtók, ha erre járnak

Infostart

38 millió forintnyi svájci frankba került egy gyorshajtás egy autósnak Svájcban. Az országban jövedelemarányosak a büntetések.

Magyarországon szinte „szokványosnak” számítana az a gyorshajtás, ami miatt elképesztő büntetést kapott egy svájci autós. A sofőr lakott területen a megengedett 50 km/óra helyett 77 km/órával ment – de a büntetése csaknem 38 millió forintnak megfelelő svájci frank lett. És hogy miért? Mert a gazdagok jóval többet fizetnek, ugyanis az egyik tartományban jövedelemarányosak a büntetések – írta meg a vezess.hu oldal.

Vaud kanton büntetési rendszere szerint a büntetések esetében a határ a csillagos ég. A svájci 24 Heures hírportál szerint a tettes, egy meg nem nevezett férfi francia állampolgár, akit Svájc 300 leggazdagabb embere között tartanak számon, több százmillió dolláros vagyonnal – tehát olyan nagyon azért nem fájt neki a büntetés... A férfi nem is fellebbezett a döntés ellen.

Amúgy a konkrét esetben napi 2000 frankot (840 ezer forint) számolt fel a bíróság, mert az előírás szerint a férfi 40 napnyi „jövedelme” alapján határozta meg a 80 ezer frankos (33,5 millió forint) felfüggesztett bírságot, amelyhez 10 ezer frank (4,2 millió forint) azonnali befizetés is társult. A nagyobb összeget csak akkor kell befizetnie, ha három éven belül újra bemérik valahol gyorshajtásért. A férfi notórius száguldozó: már nyolc évvel ezelőtt is elkapták gyorshajtással, akkor is 10 000 svájci frank büntetést fizetett, és további 60 000 frank várt volna rá, ha a következő két évben újabb szabálysértést követ el.

Kezdőlap    Külföld    Sokmilliós büntetést kaphatnak a gyorshajtók, ha erre járnak

traffipax

svájc

büntetés

gyorshajtás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A PSG-t a cserejátékosai mentették meg

A PSG-t a cserejátékosai mentették meg

A PSG 2-2-es döntetlen után tizenegyespárbajban megnyerte az UEFA Szuperkupát. A 85. percben a Spurs még 2–0-ra vezetett, de a franciák cserejátékosai kiegyenlítettek, aztán a BL-győztes megnyerte a szétlövést.
Ezek az országok készek erőiket Ukrajna védelmére áttelepíteni

Ezek az országok készek erőiket Ukrajna védelmére áttelepíteni

Az Ukrajnát támogató nyugati szövetségesek szerint a békéhez vezető utat nem lehet Ukrajna részvétele nélkül kijelölni - egyebek között ez is szerepel a tettrekészek koalícióját alkotó országok közös nyilatkozatában, amelyet a Donald Trump és Vlagyimir Putyin amerikai és orosz elnökök közti pénteki alaszkai tárgyalás előtt adtak ki.
 

Donald Trump: gyorsan jöhet egy második találkozó is

Keir Starmer az ukrajnai tűzszünetről: még sosem voltunk ilyen közel

Berlini Ukrajna-csúcs: kiderült, mire koncentrál Trump a Putyinnal való tárgyaláson

Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet

„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megcsapolja a kormány a költségvetést, ultrahangvizsgálatokra kell a pénz

Megcsapolja a kormány a költségvetést, ultrahangvizsgálatokra kell a pénz

Az ultrahangvizsgálatok várakozási idejének csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről jelent meg a kormány döntése a szerda esti Magyar Közlönyben. Ezek szerint 4 milliárd többletforrást ad erre a célra a kormány, a jövő évi költségvetésben pedig 16 milliárd forintnyi plusz pénzt ad a kabinet, meg is van, hogy milyen forrásból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége

Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége

Szeptembertől elstartol az Otthon Start program, amely fix, évi 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál az első otthonukat vásárlóknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
European leaders tentatively hopeful after call with Trump ahead of Putin summit

European leaders tentatively hopeful after call with Trump ahead of Putin summit

Trump, who described the call as "a ten", was urged to keep Ukraine's interests at the forefront when he meets Putin on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 13. 21:38
Fura ok miatt van leállás a legnagyobb európai atomerőműben
2025. augusztus 13. 21:12
Ezek az országok készek erőiket Ukrajna védelmére áttelepíteni
×
×
×
×