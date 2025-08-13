Rémálom: orosz hackerek átvették az irányítást egy kulcsfontosságú külföldi gát fölött

A norvég Bremanger településen lévő létesítmény ellen április 7-én indított kibertámadás során a behatolók megnyitották az egyik zsilipet, ezzel másodpercenként 500 liter vizet engedtek le a tározóból. A víz négy órán át ömlött, mire a támadást észlelték és leállították; személyi sérülés nem történt.

Norvégia energiaellátásának jelentős része vízerőművekből származik, és a PST korábban is figyelmeztetett a létfontosságú infrastruktúra elleni támadások kockázatára.

"Az elmúlt évben változást tapasztaltunk a Moszkvához köthető kiberaktivitásban" - mondta Beate Gangaas, a PST vezetője. Hozzátette: a bremangeri eset ennek egyik példája. "Az ilyen műveletek célja a lakosság befolyásolása, valamint félelem és zűrzavar keltése" - fogalmazott, majd rámutatott: "Orosz szomszédunk veszélyesebbé vált."

Gangaas a Reutersnek nyilatkozva elmondta: a nyilvános bejelentés célja a lakosság figyelmeztetése és a további támadások megelőzése. "Azt akarom, hogy a norvégok felkészültek legyenek" - mondta.

A NATO-tag Norvégiát szárazföldi határ köti össze Oroszországgal az Északi-sarkvidéken, és a többi észak-európai országhoz hasonlóan következetesen támogatja Ukrajnát. A skandináv ország Európa legnagyobb földgázexportőre, készleteit főként az Északi-tenger alatt húzódó vezetékhálózaton keresztül szállítja más európai államokba.