Infostart.hu
2025. augusztus 11. hétfő
elektronikus kézifék
Nyitókép: Wikipédia

Újfajta bitztonsági funkciót teszteltek német rendőrök

Infostart

Az elektromos rendszerű rögzítőfék merőben másképp, és sokkal biztonságosabban viselkedik, ha menet közben aktiválják, mint mechanikus elődje.

A múlt héten egy népszerű német rendőrpáros kipróbálta, hogy mi történik, ha menet közben behúzzák a szolgálati autójuk elektronikus rögzítőfékét, így ezt a kísérletet már nem nekünk kell elvégeznünk - írja a vezess.hu. A manőver a modern rendszer egyik nagy előnyére mutat rá a hagyományos mechanikus kézifékkel szemben.

A rendőrök ugyanis azt tapasztalták, hogy az autó gyorsan és kontrolláltan állt meg, a tervezők erre az eshetőségre is gondoltak. Az Audiban a rögzítőfék kapcsolójának meghúzása után a rendszer mind a négy féket és az ABS-t is aktiválta.

Az évek során több youtuber is végzett már hasonló kísérleteket. Tavaly a népszerű orosz Garage 54 csatorna több új kínai jármű, valamint egy 5-ös BMW elektronikus rögzítőfékét is tesztelte menet közben. Bár minden autóban működött a rendszer, valamiért az 5-ös BMW-nek sokkal tovább tartott megállnia, nekik úgy tűnik, az a típus nem aktiválja a blokkolásgátlót, és állt meg vészfék üzemmódban.

Még 2019-ben Cleetus McFarland is végzett egy hasonló tesztet a C7-es Corvette-jével. Az is biztonságosan és kontrolláltan állította meg az autót.

A való életben felmerülhet a kérdés, hogy miért lenne egyáltalán szükség egy autóban az elektronikus rögzítőfék meghúzására? A német rendőrök által bemutatott egyik forgatókönyv szerint hasznos lehet, ha a sofőr elalszik, vagy esetleg rosszul lesz, és egy utas a kézifék aktiválásával gyorsan le tudja lassítani az autót.

Ma már rengeteg használt autóban is ilyen elektromos kézifékkel találkozunk, ami ellentétben a hagyományos, mechanikus rendszerrel egy komplexebb, összetett technika, amit „bolondbiztos” elektronika felügyel. Így nem lehet vele hirtelen mozdulattal blokkolni a hátsó tengelyt, ami túlkormányzottságot, sodródást idéz elő.

Nyilván a kalandkereső sofőrök számára ez egy szomorú fejlemény, de az tény, hogy így sokkal biztonságosabb a haladás: poénos, esetleg részeg utasoknak nincs esélye veszélybe sodorni az autóban ülőket azzal, hogy hirtelen berántják a rögzítőféket. Egy ilyen akció ugyanis (megfelelő műszaki állapot esetén) csak a videókban bemutatott kontrollált lassulással jár.

Ez egy automata funkciója az elektromos rendszernek: ez megakadályozza, hogy a jármű elguruljon, miután megálltunk vele – például piros lámpánál, dugóban, vagy éppen egy meredek emelkedőn. Amint lenyomjuk a fékpedált és megállunk, a rendszer „megtartja” az autót, így nem kell folyamatosan a féken tartani a lábunkat.

Az Auto Hold funkció eredete a német gyártók innovációira vezethető vissza: először a prémiumszegmensben jelent meg, például az Audi, BMW és Volkswagen modellekben a 2000-es évek elején.

Nyilván az elsődleges cél az autósok életének további könnyítése volt, de egyéb előnyökkel is járt az elektronikus kézifék rendszerének bevezetése:

  • Így több helyet kaptak a tervezők a műszerfalon, illetve a középkonzolon, a hagyományos kézifékkart kiváltja egy kisebb és könnyebben kezelhető gomb, amely szabad teret biztosít a kezelőelemeknek, illetve tárolóegységeknek.
  • A hagyományos rögzítőfékhez szükséges mechanikus elemek elhagyásával (pl. a nagy méretű kézifékkar, bovdenek) egyszerűbb és gyorsabb az összeszerelés folyamata.
  • Az EPB egy mechatronikus rendszer, melynek működése közben minden folyamat diagnosztikai készülék által ellenőrizhető, a hibás működés vagy üzemzavar során eltárolt hibakódok a vezérlőegységből kiolvashatóak.

Újfajta bitztonsági funkciót teszteltek német rendőrök

közlekedésbiztonság

autózás

kézifék

