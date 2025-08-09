ARÉNA
A KCNA észak-koreai állami hírügynökség által közreadott képen Kim Dzsong Un elsőszámú észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt első titkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke egy észak-koreai rakétatüzérségi egység lőgyakorlatát felügyeli egy meg nem nevezett támaszponton 2019. május 9-én. Az állami média szerint különféle nagy hatótávolságú csapásmérő eszközöket vetettek be a gyakorlaton.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE

Fura szerelés zajlik a két Korea határán

Infostart / MTI

A kommunikációt érinti. Dél adott róla jelentést.

Észak-Korea megkezdte néhány, a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetnél felállított hangosbeszélője leszerelését - közölte szombaton a dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága (JCS).

A JCS tájékoztatása szerint azt egyelőre nem tudni, hogy a munkálatok az összes ilyen szerkezetet érintik-e, de jelezték: folytatják az övezet megfigyelését.

Dél-Korea hatóságai a hét elején kezdték leszerelni az észak-koreai határra telepített hangszórókat, amelyekből korábban Phenjan-ellenes műsorokat sugároztak. A szöuli védelmi minisztérium bejelentése szerint a hangszórók leszerelésével elő akarják segíteni a feszültség csökkenését a két Korea között.

A két ország határán keresztül, hangosbeszélők segítségével átharsogott propagandaadások sugárzása mindkét oldal bevett gyakorlata. Legutóbb Mun Dzsein, volt dél-koreai elnök szereltette le a hangszórókat az enyhülés jegyében, de tavaly Jun Szogjol újraindította a Phenjan-ellenes adások és K-pop zene sugárzását, válaszul arra, hogy Észak-Korea hulladékot szállító léggömböket küldött át déli szomszédja területe fölé.

