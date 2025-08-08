ARÉNA
2025. augusztus 8. péntek László
Nyitókép: Unsplash

Egy turista orra előtt zajlott az óriási sziklaomlás, menekülni kényszerült az Alpokban – videó

Infostart

Egy népszerű turistaútvonal közvetlen közelében történt a brutális omlás. A videót készítő túrázónak gyorsan menekülőre kellett fognia.

Négyezer köbméternyi szikla zuhant egy népszerű turista-útvonalra Németországban – írja a Kronen Zeitung híradása nyomán a hvg.hu. Az omlásról egy, a közelben tartózkodó túrázó véletlenül pont videót készített, ugyanis a kilátást rögzítette éppen, amikor megindult a hegy oldala.

A német lap szerint a felvételt egy frankfurti férfi készítette, aki csak kisebb sérüléseket szenvedett, és a saját lábán le tudott jutni a közeli turistaszállásra.

Az eset az Alpok egyik népszerű turista célpontján, a Watzmann-hegycsoport részét képező Hirschwieskopf csúcs közelében történt. A sziklaomlás maga alá temette a Berchtesgaden Nemzeti Park egyik népszerű turistaútját, amit így le is zártak addig, amíg zajlik a geológiai vizsgálat. A lezárt ösvény miatt 20 embert, köztük egy gyereket helikopterrel szállítottak el a térségből.

A Nemzeti Park elismerte, hogy a sziklaomlás teljesen váratlanul érte őket, mivel nem szokták rutinszerűen ellenőrizni a környéket. A lap szerint csodával határos, hogy a turistaszezon közepén senki sem sérült meg komolyan.

Egy turista orra előtt zajlott az óriási sziklaomlás, menekülni kényszerült az Alpokban – videó

Látványos interaktív térképre vitték a magyarországi közúti baleseteket – itt körülnézhet

Látványos interaktív térképre vitték a magyarországi közúti baleseteket – itt körülnézhet

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a 2019–2024 közötti időszak személysérüléses közúti közlekedési baleseteinek vizualizációját. Az interaktív felület megjeleníti a közlekedésbiztonság hosszú távú trendjeit, a balesetek eloszlását a hét napjai, valamint az év hónapjai és hetei szerint, továbbá a baleseti gócpontokat és a legveszélyesebb útszakaszokat is.
