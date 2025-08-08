Drónzáport zúdítottak az oroszok Ukrajnára, NATO tisztek sebesülhettek meg

A jelentés szerint 26 drón becsapódását jegyezték fel tíz helyszínen, továbbá 8 helyen a lelőtt drón roncsai zuhantak le.

Oleh Szinehubov, a kelet-ukrajnai Harkiv megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az éjjel az orosz erők dróncsapást mértek a megyeszékhelyen, Harkiv városában egy polgári vállalatra, aminek következtében 500 négyzetméteren tűz ütött ki, és két civil megsérült.

Oleh Kiper, a déli Odessza megye kormányzója közölte, hogy Oroszország az éjjel Odessza városának térségére is csapásokat mért drónokkal. "Megrongálódott egy szennyvízszivattyú-állomás, száraz fű gyulladt ki, és megsérült egy benzinkút biztonsági őre" - tette hozzá.

Oleh Hrihorov, az északkelet-ukrajnai Szumi megye kormányzója a Telegramon arról adott hírt, hogy az éjszakai orosz dróncsapásokban a megyeszékhely peremvidékén egy 54 éves férfi sebesült meg, Sosztka térségében pedig három drónbecsapódás miatt több többszintes lakóépület, autók és közösségi létesítmények rongálódtak meg.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt nap folyamán a fronton 147 fegyveres összecsapást jegyeztek fel, ezek közül 42-őt a Donyeck megyei Pokrovszknál, 11-et pedig Szumi és az oroszországi Kurszk megyében.

A kijevi katonai vezetés pénteki összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mostanra meghaladta az 1 millió 61 ezer főt. Csütörtökön az ukrán erők más haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek hét orosz harckocsit, 52 tüzérségi rendszert és 238 drónt.

Orosz adatok

Az oroszok viszont arról számoltak be, hogy augusztus 2-8. közötti időszakban az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és két települést foglaltak el. A tárgyalt időszakban a "különleges hadművelet" övezetében több mint 8700 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel 79 lőszer-, illetve anyagi-műszaki raktárt, kilenc harckocsit és 69 egyéb páncélozott harcjárművet, nyolc brit gyártmányú Storm Shadow manőverező robotrepülőgépet, tíz HIMARS-rakétát, ugyanennyi irányított légibombát, továbbá 1508 légi és három tengeri drónt.

Szergej Lebegyev, a "mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora" pénteken a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette, hogy orosz csapás érte külföldi - latin-amerikai és európai - "zsoldosok" ideiglenes telepítési helyeit Odesszában. Állítása szerint NATO-országok aktív tisztjei is jelen voltak, a sebesülteket helikopterekkel és mentőautókkal evakuálták. Hozzátette, hogy Odesszában megsemmisült egy nagy fegyverraktár is, amelyben valószínűleg rakétákat is tároltak.