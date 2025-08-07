A vártnál jóval erőteljesebb a csökkenés Németországban

A német ipari termelés júniusban 1,9 százalékkal csökkent az előző havihoz képest, nagyobb mértékben a várt 0,5 százalékos csökkenésnél, meghaladva egyúttal az előző havi, májusi 0,1 százalékos havi csökkenést. Az ipari termelés az előző havihoz képest 2024 júliusa óta a legnagyobb mértékben esett vissza idén júniusban Németországban.

A legnagyobb mértékben, 5,3 százalékkal a gépek és berendezések termelése csökkent havi bázison, valamint a gyógyszeripari cikkeké 11,0 százalékkal, és az élelmiszeripari termékeké 6,3 százalékkal.

A fogyasztási cikkek termelése 5,6 százalékkal csökkent júniusban havi bázison, a beruházási javaké 3,2 százalékkal, a félkész termékeké pedig 0,6 százalékkal.

Ezzel szemben az energiatermelés 3,1 százalékkal nőtt. Az energiafelhasználás terén viszont a kiemelkedően energiaigényes iparágak termelése 2,2 százalékkal csökkent havi bázison.

Éves összevetésben a júniusi ipari termelés 3,6 százalékkal maradt el az előző évitől, míg májusban ennél kisebb mértékben, 0,2 százalékkal.