ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.87
usd:
341
bux:
103272.78
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

A vártnál jóval erőteljesebb a csökkenés Németországban

Infostart / MTI

A német feldolgozóipari termelés júniusban az előző havihoz képest a vártnál nagyobb, közel egy éve a legnagyobb mértékben csökkent júniusban a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis csütörtöki jelentése szerint.

A német ipari termelés júniusban 1,9 százalékkal csökkent az előző havihoz képest, nagyobb mértékben a várt 0,5 százalékos csökkenésnél, meghaladva egyúttal az előző havi, májusi 0,1 százalékos havi csökkenést. Az ipari termelés az előző havihoz képest 2024 júliusa óta a legnagyobb mértékben esett vissza idén júniusban Németországban.

A legnagyobb mértékben, 5,3 százalékkal a gépek és berendezések termelése csökkent havi bázison, valamint a gyógyszeripari cikkeké 11,0 százalékkal, és az élelmiszeripari termékeké 6,3 százalékkal.

A fogyasztási cikkek termelése 5,6 százalékkal csökkent júniusban havi bázison, a beruházási javaké 3,2 százalékkal, a félkész termékeké pedig 0,6 százalékkal.

Ezzel szemben az energiatermelés 3,1 százalékkal nőtt. Az energiafelhasználás terén viszont a kiemelkedően energiaigényes iparágak termelése 2,2 százalékkal csökkent havi bázison.

Éves összevetésben a júniusi ipari termelés 3,6 százalékkal maradt el az előző évitől, míg májusban ennél kisebb mértékben, 0,2 százalékkal.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    A vártnál jóval erőteljesebb a csökkenés Németországban

németország

termelés

csökkenés

feldolgozóipar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Három skandináv ország és Hollandia összesen egymilliárd dollár értékben vásárol védelmi fegyvereket az Egyesült Államoktól Ukrajna számára. Kaiser Ferenc szerint Washington tényleg nagyon szeretné lezárni az ukrajnai háborút, de kérdés, hogy Moszkva mibe hajlandó belemenni.
 

Vlagyimir Putyinnak van egy ötlete az orosz–amerikai csúcsra

Szakértő a Trump–Putyin csúcsról: beválhat az amerikai elnök ultimátuma

A Trump-Zelenszkij tárgyalás után megszólalt az ukrán elnök

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a nagy Trump-Putyin találkozó, nagyot mozdultak a piacok

Jön a nagy Trump-Putyin találkozó, nagyot mozdultak a piacok

Több fontos téma mozgatja ma a tőzsdéket: Trump vámintézkedései, a vállalati gyorsjelentések és az, hogy a hírek szerint megszületett a megállapodás Trump és Putyin csúcstalálkozójáról. A vámok bizonytalanságot okoznak a tőzsdéken, a gyorsjelentések azonban inkább a vártnál jobb képet festenek a tőzsdén jegyzett cégek működéséről, a csúcstalálkozó hírére pedig egyértelműen pozitív a reakció a részvénypiacokon a geopolitikai feszültségek enyhülésében bízva. Szerdán mérsékelt pluszok voltak a vezető amerikai és európai tőzsdéken, ma vegyes a teljesítmény. A magyar tőzsdén két nagy sztár van, az egyik a Telekom, amelyik tegnap tette közzé a gyorsjelentését, a másik az OTP, aminek az árfolyama egyre közelebb van a 30 ezer forinthoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
TOP10 júliusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb földrajzos, filmes, sorozatos, irodalmi kvízeink!

TOP10 júliusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb földrajzos, filmes, sorozatos, irodalmi kvízeink!

A TOP10 kvíz 2025 július hónapban, a legjobb földrajz kvíz, Magyarország városairól, falvairól, Balatoni vaktérképpel, filmekről, sorozatokról, irodalomról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says Israel intends to take full control of all of Gaza as security cabinet meets

Netanyahu says Israel intends to take full control of all of Gaza as security cabinet meets

The prime minister adds Israel does "not want to keep it", as the UN warns the move could risk "catastrophic consequences".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 18:24
Provokatív Izrael-ellenes atrocitás történt Párizsban
2025. augusztus 7. 18:13
Parajd tragédiája után magyar családi cég nyithat óriási sóbányát Erdélyben
×
×
×
×