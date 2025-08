India is beszállt az Ukrajna elleni háborúba?

"Sajnálatos módon, az orosz csapásmérő drónokban indiai alkatrészeket találtunk. Ezeket a drónokat az oroszok a fronton és civil célpontok ellen egyaránt használják, főként Sahíd és Gerany típusú pilóta nélküli eszközökről van szó. Meg kell fosztani az oroszokat attól a lehetőségtől, hogy más országokból alkatrészekhez jussanak, és meg kell állítani őket abban, hogy ukránokat gyilkoljanak!

Emellett az orosz energiahordozók megvásárlása a háború finanszírozását jelenti, ami nem szolgálja a békét" - írta Jermak. Az elnöki iroda vezetője csatolta a bejegyzéshez a Hindustan Times című lap egyik cikkét, amelyben bennfentes források közölték, hogy Ukrajna hivatalosan is felvetette az indiai és az európai uniós országok kormányainak az elektronikai alkatrészek ügyét, amelyeket indiai cégek gyártottak vagy szereltek össze, s amelyeket az orosz fegyveres erők által használt iráni gyártású drónokban találtak meg.

Ukraine discovers Indian-made components in drones deployed by Russian forces.



Ukrainian officials confirmed that electronic components from Vishay Intertechnology and Aura Semiconductor were used in the production of Shahed-136 UCAVs.



Ukraine has twice raised concerns with… pic.twitter.com/jjpDNcnHF7