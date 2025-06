További hadifoglyok hazatérését jelentette be Volodimir Zelenszkij

Az államfő a Telegramon azt közölte, a fegyveres erők, a nemzeti gárda és a határőrség tagjai már úton vannak hazafelé. Üzenetéhez Zelenszkij fotót is csatolt, amelyen az Ukrajnába érkező katonákra az ukrán zászlót terítik.

Jóllehet az orosz hadsereg szintén tett bejelentést hazatérő orosz katonákról, egyik fél sem pontosította a kicserélt hadifoglyok számát.

? “Mom, I'm home, I'm back,” are the words that every mother dreams of hearing when her son or daughter is in Russian captivity.



Ukraine has returned from Russian captivity the first group of wounded, seriously ill and military personnel under 25, President Zelenskyy said.… pic.twitter.com/CEyTfYLd7q