Lelőtték az ukrán elnöki hivatal egykori helyettes vezetőjét Madridban – videó

A helyszíni beszámolók szerint a főváros agglomerációjában található Pozuelo de Alarcónban, az American School Madrid épületénél több lövést lehetett hallani, a szemtanúk pedig 2-3 három embert láttak elszaladni a közeli erdős terület felé.

A kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani a földön fekvő férfinál, akit sajtóinformációk szerint három lövés ért, egy a fején és kettő a testén. A hatóságok elkerítették a merénylet helyszínét és keresés indítottak az elkövetők után.

BREAKING: Andriy Portnov was shot and killed in Madrid this morning. He was the deputy head of Ukrainian President Viktor Yanukovych's administration & responsible for its legal affairs. He drafted the Dictatorship Laws that Yanukovych used to clamp down on the Maidan protests

A spanyol közszolgálati televízió (TVE) ismertette az iskola szülőknek küldött levelét, amelyben hangsúlyozta, hogy a gyerekek biztonságban vannak az intézményben, és közölte azt is, hogy az áldozat feltehetően tanulójuk szülője.

A spanyol belügyminisztérium tájékoztatása szerint az áldozat Andrij Portnov, 52 éves ukrán állampolgár.

Portnov 2011-2014 között volt Viktor Janukovics elnöki adminisztrációjának helyettes vezetője, előtte öt évig Julija Timosenko egykori miniszterelnök csapatának vezető jogásza volt.

2014-ben elmenekült az országból, az ukrán hatóságok pedig vizsgálatot indítottak ellene hazaárulás gyanújával. A főügyészség 2014-ben nemzetközi körözést adott ki a Majdan-tüntetők lelövetésében játszott szerepéért. Portnovnak később peres úton sikerült elérnie, hogy megszüntessék ellene az eljárásokat és visszavonják a körözést.

