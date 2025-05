Az elnök elleni merényletre buzdítással vádolják a volt FBI-igazgatót, tengerparti kagylók miatt

Egy kagylókat ábrázoló fotót, amelyet James Comey volt FBI-igazgató posztolt az Instagramon, most az amerikai titkosszolgálat vizsgál, miután Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter szerint az Donald Trump elleni "fenyegetésnek" minősül - írja a The Guardian beszámolója nyomán az Index.

James Comey csütörtökön egy "8647" feliratot formázó kagylóhéjakról készült fotót posztolt, a képaláírás pedig a következő volt: "Király kagylóalakzat a tengerparti sétámon."

A lap szerint Donald Trump támogatói az elnök elleni erőszakra való buzdításként értelmezték a képet. Az amerikai angol szlengben a "86", jobban mondva a "nyolcvanhatozás" (eighty-sixing) egy, a vendéglátásból eredő kifejezés arra, hogy megtagadják a kiszolgálást vagy kidobjanak valamit. Újabban pedig, bár ritkábban, de "megölni" jelentésben is használják.

James Comey később leszedte a posztját, közleményében azt írta, hogy nem volt tisztában a kagylók lehetséges jelentésével, és kijelentette, hogy nem támogatja az erőszakot. Közleményében azt írta, valóban feltételezte a kagylóformációról, hogy politikai üzenetet hordoz, de nem tudta, hogy egyesek ezeket a számokat az erőszakkal hozzák majd összefüggésbe.

