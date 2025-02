Orosz katona könyörgésével üzentek az amerikai elnöknek az ukránok

Egy észt katonai blogger töltötte fel Elon Musk közösségi platformjára az a megrázó videót, amin egy földön fekvő orosz katona könyörög egy drónnak, pontosabban a kezelőjének.

Azt írták a videóhoz, hogy amíg Donald Trump a Putyinnal való "tárgyalással" van elfoglalva, az ukrán hadsereg Omega 2-es egységének drónos csoportja egy kegyelemért könyörgő orosz megszállóról tett közzé felvételeket.

While Trump is busy "negotiating" with Putin, Ukrainian special forces from the "Peaky Blinders" group of the 2nd separate unit of the CSO "Omega" captured footage of a Russian occupier begging for mercy on their drone camera. "This is the only way negotiations with an aggressor… pic.twitter.com/CgGgtVtskB