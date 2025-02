Brutális földcsuszamlás Szecsuán tartományban – videó

A fölcsuszamlás helyi idő szerint szombat délelőtt 11 óra 50 perckor történt a délnyugat-kínai Jipin városhoz tartozó Csinping faluban.

The landslide in Yibin, Sichuan has caused 29 missing persons and 2 injured. The rescue work is still going on. pic.twitter.com/NZzseCim6l

Szombat éjfélig a földcsuszamlás következtében tíz lakóházat és egy üzemépületet temetett maga alá a föld, de az eltűnt emberek pontos számát továbbra is vizsgálják. A lezúduló földtömeg vastagsága 10-20 méter, szélessége 100 méter, és a hatóságok szerint az omlás nem állt le teljesen.

A területen lévő folyamatos esőzések és a geológiai viszonyok miatt a magasan fekvő földcsuszamlás törmelékáradattá alakult át, amely az előzetes becslések szerint mintegy 1,2 kilométer hosszúságú, és több mint 100 ezer köbméter össztérfogatú törmelékhalmozódást eredményezett.

An estimated 29 people are missing after a landslide in southwest China's Sichuan Province. Authorities say 10 residential homes and one production building were buried. Chinese President Xi Jinping ordered all-out search and rescue efforts following the disaster. pic.twitter.com/MxQxNQ0Miz