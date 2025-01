Titokban már Kijev védelmét gyakorolják a francia különleges erők

A múlt év utolsó heteiben titkos hadgyakorlatot tartott a francia hadsereg több mint háromezer különlegesen kiképzett katonája. A Perszeusz fedőnevű manőverek olyan területen folytak, amely rendkívül hasonló a Dnyipro folyó Kijevtől északra lévő kanyarulatához. A francia kommandósok több héten át azt gyakorolták, hogyan tudnának kivédeni egy Fehéroroszország felől az ukrán főváros elfoglalására indított támadást – tudta meg a Kyiv Post.

Az angol nyelvű ukrán portál úgy értesült, hogy a szárazföldi különleges erők parancsnoksága (Commandement des Actions Spéciales Terre – CAST) által irányított gyakorlatsorozatba bekapcsolódtak a francia fegyveres erők hírszerző egységei is, amelyek drónokkal és felderítő műholdakkal támogatták a harcoló csapatokat.

France held secret drills for troop deployment to Ukraine in case of attack from Belarus



French special forces conducted exercises last fall simulating a potential intervention in Ukraine, according to Intelligence Online. The French military spent several weeks training at a… pic.twitter.com/hEFUkMcf9T