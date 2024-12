"Az ilyen emberekre továbbra is feltétlenül támaszkodni fogunk. Ők az ország igazi, nem hamisított, hanem valódi elitje és büszkesége" - mondta az elnök, egyebek között azt hangoztatva, hogy "senki sem tudja meghódítani vagy megtörni Oroszországot, mert az igazság, a fegyverek ereje és a lelkierő az ő oldalán áll".

Putyin az Oroszország Hőse aranycsillagjait adta át a Nagy Kreml-palota Szent György-termében, a haza hőseinek napján. Az eseményen több mint háromszáz olyan katona és civil vett részt, aki különleges bátorságot és hősiességet tanúsított.

?? Russia can never be ‘conquered’, Putin assures



The Russian president highlighted the contributions of those who served in Russia's special military operation while presenting them with awards at a ceremony dedicated to Heroes of the Fatherland Day.



"On our side, we hold the…