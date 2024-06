Berlini repülőkiállítás: középpontban az ukrajnai tapasztalatok – jönnek az új rakéták és a lézerágyúk

Az idén kétségtelenül a légvédelem a főszereplője az ILA Berlin-nek – állítja cikkében a Soldat und Technik. A tekintélyes német katonai szaklap szerint erre az ukrajnai háború eddigi tapasztalatai, valamint az Izrael ellen, április 13-án indított, iráni tömeges rakéta- és dróntámadás adja a legfőbb magyarázatot.

Az európai NATO-országok ugyanis ez idáig meglehetősen mostohán kezelték a légvédelmet, mivel a stratégiájuk a légi fölény megszerzésére alapozott. A tömegével megjelenő drónok és olcsón gyártható rakéták azonban teljesen új helyzetet teremtettek. Kiderült, hogy ezek ellen semmit sem ér a korábbi stratégia, szükség van olyan felderítőeszközökre és főleg fegyverekre, amelyekkel hatékonyan lehet pusztítani a támadókat. A Soldat und Technik azt írja, hogy

az idei ILA egyik sztárja a német Diehl Defence vállalat légvédelmi rakétacsaládja.

Az IRIS-T SLM közepes hatótávolságú rendszerből már hármat szállítottak Ukrajnába, ahol rendkívül jól teljesített. Kijev összesen 12 ilyen légvédelmi rendszert kért Berlintől. Az ukrán haderő mellett a német is bejelentette igényét az IRIS-T SLM-re. Bundeswehr hatot rendelt, és a tervek szerint ezeket 2025-ig le is szállítja majd a gyártó.

A Diehl Defence kifejlesztette a rakéta rövid hatótávolságú változatát, az IRIS-T SLS Mk III-at is. Ez lesz a német hadsereg legújabb légvédelmi páncélosának fő fegyvere. A hordozó jármű a Boxer lövészpáncélos, amelynek különböző változataiból eddig 272 darabot rendszeresített a Bundeswehr. A közepes és rövid hatótávolságú IRIS-T típusok mellett a Diehl Defense most először mutatja be nyilvánosan az SLX jelű variánst. Ez nagy távolságban repülő légi célok ellen vethető be.

Az IRIS-T család egyébként az egyik alapfegyvere a német kezdeményezésre létrejött közös európai légvédelmi programnak, a European Sky Shield Initiative-nek (ESSI). Ehhez eddig már 21 európai állam – köztük Magyarország – csatlakozott, és nemrég Lengyelország is bejelentette, hogy szeretne belépni.

Külön figyelmet érdemel az IRIS-T SLM tűzvezető rendszere. A Hensoldt cég által tervezett TRML-4D radarból már Ukrajnában is működik kilenc. Ezek egyenként 1500 légi célt képesek egyidőben felderíteni és követni, 250 kilométeres távolságon belül, 30 kilométer magasságig. A vállalat az ILA-n szintén kiállítja a legújabb fejlesztését, a Twinvis passzív lokátort, amelynek nincs semmiféle kisugárzása. Ehelyett a különböző repülő tárgyak által kibocsátott elektromágneses hullámokat érzékeli, és ezek alapján 100 kilométerig képes meghatározni azok pontos, térbeli helyzetét.

Hensoldt TRML-4D radar az IRIS-T SLM légvédelmi rakétarendszer legfontosabb érzékelője. Forrás Hensoldt

A berlini kiállításon a német Rheinmetall is szerepel a Skyranger 30 kis hatótávolságú, légvédelmi (VSHORAD) fegyverével. Egy 30 mm-es gépágyút, rakétaindítót, valamint lokátort, illetve az ezeket vezérlő számítógépet egy olyan páncéltoronyban integráltak, amelyet különböző járművekre lehet telepíteni. A Bundeswehr már bejelentette igényét 19 darab Skyranger 30-ra, és tervben van még további 30 beszerzése is. A hordozó ebben az esetben is a Boxer lövészpáncélos, és a tervek szerint az első komplexumokat 2026-ban kapják meg a német katonák.

A Skyrangernek van magyar vonatkozása is. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, 2023 decemberében, a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta: „Tervezzük a Skyranger rendszer beszerzését, amely alkalmas légi célok, illetve drónok megsemmisítésére. Együtt fejlesztjük a németekkel és a dánokkal, egy-két éven belül készen lesz és rendszeresítjük.” Tehát a fegyver várhatóan 2025-2026 körül megjelenhet meg a Magyar Honvédség arzenáljában.

Ugyanakkor a Rheinmetall saját honlapján számolt be arról, hogy 2023. december 15-én aláírtak a Magyar Honvédséggel egy 30 millió eurós szerződést. A német vállalat ez alapján kifejleszti a magyar igényekre szabott légvédelmi Lynx harcjárművet, Skyranger 30 toronnyal és Mistral rakétákkal felszerelve.

Lynx harcjármű Skyranger toronnyal felszerelt légvédelmi változatának grafikája. Forrás: Rheinmetall

A Rheinmetall mérnökei azonban már dolgoznak a jövő fegyverén is. Az MBDA Germany-vel közösen lézerfegyvert fejlesztenek. A munka eddigi eredményeit az ILA nemzetközi kiállításon mutatják be. A sugárágyút a német haditengerészet Sachsen (Szászország) fregattjára telepítették, és már több mint száz "lövést" adtak le vele különböző repülő célok ellen. A két vállalat abban bízik, hogy ez a fegyver lehet a kulcsa a drónok elleni küzdelemnek. A gyakorlatilag kimeríthetetlen munícióval rendelkező lézerágyú képes arra, hogy még a rajokban támadó drónokat is pillanatok alatt levadássza.

Uniós munkamegosztás, 20 újabb Eurofighter Szorosabb védelmi ipari együttműködésre szólította fel az európai termelőket Olaf Scholz német kancellár a repülőgép- és űripar egyik legjelentősebb vásárán, a Nemzetközi Repülési Kiállítás (ILA) szerdai megnyitóján. "Ma minden eddiginél világosabban látjuk, milyen fontos egy olyan európai és német védelmi ipar kialakulása, amely képes az összes főbb fegyvertípus és a szükséges lőszerek folyamatos előállítására" - mondta a berlini kiállításon. Scholz emellett határozottan támogatja a védelmi ipar termelési kapacitásának fenntartását, illetve bővítését. Ezért is adnak le rendelést húsz újabb Eurofighter harci repülőgép beszerzésére, amivel a már gyártás alatt lévő harmincnyolc gépből álló flottát egészítik ki. Meglátása szerint szorosabb együttműködésre van szükség a védelmi ipar európai partnerei között. Európa nem engedheti meg magának a felesleges párhuzamosságok kialakulását, helyette az egyes iparágak erősségein alapuló munkamegosztásra kell koncentrálnia, amellyel előmozdíthatják az európai fegyveres erők teljes körű együttműködését, interoperabilitását - mondta, hozzátéve, hogy a német iparnak e folyamat élén van a helye. (MTI)

(A nyitóképen: az IRIS-T SLM légvédelmi rendszer egyik rakétaindító járműve.