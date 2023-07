Pászkán Zsolt: veszélyben a magyarok parlamenti képviselete Romániában

Romániában a kormányzó Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt törvénytervezetet nyújtott be a bukaresti képviselőház elé, hogy a jelenlegi 5-ről 7 százalékra emelje a parlamenti bekerülési küszöböt a következő választáson. Ha a törvényhozás elfogadja a tervezetet, arányos parlamenti képviselet nélkül maradhatna a romániai magyarság – mondta el Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársa az InfoRádióban.

Az elemző szerint nincs semmi meglepő a két szatmár megyei képviselő által benyújtott törvényjavaslatban. A szociáldemokrata Radu Cristescu és a nemzeti liberális párti Adrian Cozma ugyanis közismerten magyarellenes képviselők.

"Nem először csinálnak valami hasonlót. Az pedig teljesen nyilvánvaló, hogy ez a törvényjavaslatuk kifejezetten az RMDSZ ellen, az RMDSZ parlamentből való kiszorításáért született meg" – fogalmazott Pászkán Zsolt, hozzátéve, hogy a két román képviselő most nemcsak az ötszázalékos bejutási küszöböt emelné hétre a választásokon – miközben az RMDSZ hat százalékot szokott szerezni –, hanem az úgynevezett alternatív küszöböt is megszüntetné Romániában. Ezt majdnem két évtizeddel ezelőtt vezettek be a román jogrendbe annak érdekében, hogy egy szervezet vagy párt akkor is bejuthasson a parlamentbe, ha legalább négy megyében legalább húszszázalékos eredményt ér el. "Ez egy biztonsági védőháló volt arra az esetre, ha valamilyen demográfiai változás miatt a magyar képviselet kicsúszott volna a parlamentből" – idézte fel a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársa.

A szakértő beszélt arról is, hogy a törvényjavaslat benyújtásához az azt megszövegező két képviselőnél többre volt szükség. A benyújthatósághoz leadott 16 aláírásból 15 volt nemzeti liberális párti és egy szociáldemokrata. Ebből egyértelműen az látszik, hogy a Nemzeti Liberális Párt az, amelyik leginkább hajlik már most – jóval a választási kampány előtt – arra, hogy kijátssza a sovén, magyarellenes kártyát. A szociáldemokraták viszont még akár koalícióra is léphetnek az RMDSZ-szel.

Azt nem lehet még tudni, hogy az RMDSZ-t ellehetetleníteni akaró törvényjavaslatot benyújtó két párt közül mikor, ki és kivel köt majd végül politikai alkut. "Egy kicsit mindenki kivár most, de ez még csak a vihar előtti csend" – mondta Pászkán Zsolt a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársa.