ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.49
usd:
326.67
bux:
109649.53
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: DiMaggio/Kalish / Getty Images

Finn horror egy baranyai faluban

Infostart

A baranyai faluban élő finn szülők évekig sanyargatták egy sötét lyukba zárva a nevelt fiukat.

Egy finn házaspár Geresdlakra költözött és a saját, vér szerinti gyermekükkel normálisan bántak, de az örökbe fogadott kínai fiuk számára borzalmas pokoljárás vette kezdetét. Eltitkolták a külvilágtól a létezését, éveken át egy verembe zárták, alig adtak neki enni, még vécére sem engedték ki és bántalmazták.

A házaspárt kéz- és lábbilincsben vezették a Komlói Járásbíróság épületébe szerdán a büntetés-végrehajtás őrei, a tárgyalóteremben egy finn konzul is megjelent – írja a Blikk.

A nyomozás szerint a gyermek évekig egy bezárt helyiségben élt, minimális mennyiségű ételt kapott, pelenkába kényszerítették és a fürdőszobát sem engedték neki használni.

A fiú testi és szellemi fejlődése súlyosan visszamaradt az átélt bántalmazások miatt, a pszichológiai szakértők szerint állapota visszafordíthatatlan.

Az ügyészség súlyos vádakat fogalmazott meg a házaspár ellen, akik tagadják bűnösségük és állítják, hogy a gyermek már korábban is sérült volt.

A házaspár 2022-ben, a nyár elejéig Finnországban élt, ott kötöttek házasságot 2006-ban. Két évvel később egy fiúgyermekük született, majd 2017. február 21-én örökbe fogadtak egy 7 esztendős, Kínában született fiút.

A saját gyermekük ott járt általános iskolába, míg a család új tagja egy éven keresztül iskola-előkészítő keretében tanulta a finn nyelvet, majd több iskolába is járatták.

A szülők 2018-ban vásároltak meg egy magyarországi családi házat, ahol nyaranta hosszabb ideig töltötték az időt.

Ezután több szőlőterületet is vásároltak a faluban, valamint a közeli szőlőhegyen, majd 2022 tavaszán úgy döntöttek, hogy az egész család Geresdlakra költözik, ahol a családfő, Mikko K. szőlőfeldolgozó üzemet és borászatot fog üzemeltetni, a párja pedig távmunkában végzi a finnországi munkáját.

A család végül 2022 nyarán költözött Magyarországra, de a szülők már 2021. november 28-án bejelentették a címüket, melyre lakcímkártyát kaptak.

Kezdőlap    Belföld    Finn horror egy baranyai faluban

bíróság

nyomozás

nevelőszülő

finn

baranya vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

A munkaadói és munkavállalói oldal megállapodott a 2026. január 1-jétől érvényes új minimálbérről és garantált bérminimumról, azok így jelentősen, 11, illetve 7 százalékkal emelkednek. Az ezt rögzítő dokumentumot csütörtök délelőtt írták alá a Karmelitában. Orbán Viktor bejelentette: 35 ezer vendégmunkást engednek be, így is marad 30 ezer szabad álláshely az országban.
 

Orbán Viktor bejelentést tett: 11 százalék

Bendarzsevszkij Anton: jövőre már lehet esély a béketerv elfogadására

Bendarzsevszkij Anton: jövőre már lehet esély a béketerv elfogadására

Az intenzív tárgyalások ellenére nem vár rövid időn belül megegyezést az amerikai béketervről az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Steve Witkoff amerikai különmegbízott moszkvai tárgyalása után Bendarzsevszkij Anton úgy vélte, hogy csak 2026-ban lehet esély a megegyezésre.
 

Donald Trump elégedett a moszkvai fejleményekkel, de nem érti Putyint

Egy parlamenti bizottság elutasította az Ukrajna melletti határozatot Csehországban

Kis-Benedek József: az oroszokat is „zavarja” Ukrajna egyik támadásfajtájának eredményessége

A Kreml a fronthelyzet változásával érvel a tárgyalóasztal mellett

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyengül a forint - Eddig tartott a lendület?

Gyengül a forint - Eddig tartott a lendület?

A forint csütörtök reggel is stabilan mozog a legutóbbi, többéves csúcshoz közeli szinteken, miközben a globális devizapiacon tovább gyengül a dollár a jövő heti Fed-kamatvágás várakozásai miatt. A befektetők ma az euróövezeti és hazai kiskereskedelmi adatokra figyelnek, amelyek rövid távon irányt adhatnak az euró és a forint piacán. A jen körüli kormányzati jelzések és az euró erősödése egyelőre a meghatározó hatások az eddigi kereskedésben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szexista megjegyzés miatt kell felelnie a futballedzőnek: ilyen se volt még soha

Szexista megjegyzés miatt kell felelnie a futballedzőnek: ilyen se volt még soha

Az edző ellen a játékvezetőre tett szexista megjegyzés miatt indult eljárás, ilyen még sosem volt az alacsonyabb osztályokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil, defence and geopolitics: Why Putin is visiting Modi in Delhi

Oil, defence and geopolitics: Why Putin is visiting Modi in Delhi

BBC editors explain what is at stake as Russian President Vladimir Putin starts a two-day visit to India.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 10:45
Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség
2025. december 4. 09:50
Önazonossági rendelet: Felsőzsolcán szigorú feltételekhez kötik a betelepülést
×
×
×
×