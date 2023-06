Váratlanul Kijevbe látogatott a brit külügyminiszter - videó

Az ukrán államfő közösségi oldalain arról tájékoztatott, hogy Cleverlyvel "fontos aktuális kérdésekről tárgyalt: Ukrajna várakozásairól a vilniusi NATO-csúcstól, az ukrán béketerv népszerűsítéséről, egy globális csúcstalálkozó előkészítéséről, továbbá az Ukrajna újjáépítéséről Londonban tartandó nemzetközi konferenciáról".

"Nagyon hálásak vagyunk azért a támogatásért, amelyet az Egyesült Királyság nyújtott és nyújt Ukrajnának. Az elmúlt hetek során tárgyaltunk a brit miniszterelnökkel, közvetlen párbeszédet folytattunk, és nagyon fontos megállapodások születtek" - emelte ki Zelenszkij.

??British Foreign Secretary James Cleverly made an announcement visit to #Kyiv and met with President #Zelensky



“During the meeting, we discussed important topical issues: Ukraine's expectations from the #NATO Summit in Vilnius, promotion of the Ukrainian Peace Formula and… pic.twitter.com/mocuppiwzB