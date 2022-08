Orosz, olasz, amerikai hadihajók csatárlánca az Adrián - térkép

Július vége óta orosz hadihajók cirkáltak az Adriai-tengeren, elsősorban azért, hogy megzavarják a Harry Truman elnök nevét viselő amerikai anyahajó kijutását a szűk tenger vizeiről, vagy legalábbis megmutassák: itt vannak. Magán a Földközi-tengeren egyébként nem ritka vendégek az oroszok, már csak azért sem, mert jelentős támaszpontot hoztak létre Szíriában még a hidegháború alatt, amelyen a katonai jelenlétet a szíriai háború alatt csak növelték. Ám Vlagyimir Putyin elnök nemrégiben bejelentett új haditengerészeti doktrínája immár közvetlenül a NATO-t és a nyugati erőket célozza, és az egész Földközi-tengert műveleti területnek tekinti - írta a Mandiner.

A portál szemlézte a horvát Jutarnji Listnek nyilatkozó biztonságpolitikai szakértőket. Gordan Akrap szerint nem kell komolyabban venni ezt a dolgot, mint a Balti-tengeren, avagy a légierők tekintetében ott megszokott orosz-nyugati macska-egér játékot, amivel elsősorban azért kóstolgatják a NATO-erőket, hogy teszteljék azok reakciójának gyorsaságát, hatékonyságát. Egyébként is három nagy olasz – a NATO által is használt – haditengerészeti támaszpont van az Adriai-tengernél, így a tenger jól védettnek tekinthető.

Ivica Mandić ugyanakkor értelmetlen provokációnak nevezte az orosz műveletet, éppen a jól védett jellege miatt, mint mondta, "ha csak egy rakétát kilőnek, abban a percben elsüllyesztik őket".

Az olasz La Repubblicának nyilatkozó vezérkari főnök, Cavo Dragone admirális interjúja alapján az elsősorban Olaszországra és a Földközi-tengeri katonai mozgásokra specializálódott Itamilradar.com térképre is vitte a szembenálló nagyobb hadihajókat.

Confront between Italian and Russian Navy in the Adriatic Sea – The title is misleading. The navy is shadowing the Russians. It would appear. https://t.co/4THLtyMTiN — Alessio Patalano (@alessionaval) August 22, 2022