Tűz alatt Mariupol és Kijev is - a háború eseményei csütörtökön

2022.03.17. 08:59

ENSZ BT ülés, katasztrofális humanitárius helyzet

A ENSZ több tagállama, köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország kezdeményezték New Yorkban helyi idő szerint szerdán, hogy az ukrajnai háború fejleményei miatt másnap tartson rendkívüli ülést a világszervezet Biztonsági Tanácsa. Erre szerintük elsősorban a romló humanitárius helyzet miatt van szükség. A brit ENSZ-misszió a kérést bejelentve úgy fogalmazott: az Ukrajna ellen háborút folytató Oroszország háborús bűnöket követ el, mert civileket is célba vesz. Az ülés kezdeményezői között van Norvégia, Írország és Albánia is. A BT-ben Oroszország is köröztet egy határozati javaslatot, amely a "sérülékeny helyzetben lévő" ukrajnai civilek védelmére, továbbá a humanitárius segítség és a távozni kívánó lakosság útjának szabaddá tételére szólítana fel, de anélkül, hogy megemlítené Moszkva felelősségét a háborús helyzet kialakulásában. A javaslatról várhatóan pénteken szavaznak is a tanácsban, de diplomaták szerint nincs igazán esély arra, hogy elfogadják, mert nem szólít fel a harcok beszüntetésére és az orosz csapatok kivonására. Egy másik, francia-mexikói javaslatot, amely azonnali tűzszünetre szólít Ukrajnában, rámutatva a humanitárius helyzet súlyosságára, a tervek szerint az ENSZ Közgyűlése vitat majd meg, mert a BT-ben orosz vétó fenyegeti. New York-i értesülések szerint szó van arról is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólal a közgyűlés előtt. Az Európai Unió tagországainak oktatásügyi miniszterei szerdán videoösszeköttetés révén tanácskoztak az Ukrajnából menekülők helyzetéről. A soros francia EU-elnökség közlése szerint megállapodtak abban, hogy munkacsoportot hoznak létre, amelynek feladata az lesz, hogy összehangolja az iskoláskorú menekültek befogadására vonatkozó tagországi kezdeményezéseket. Jean-Michel Blanquer francia oktatási miniszter közlése szerint ennek a csoportnak az illetékessége lesz az is, hogy összehangolja az oktatási támogatásra szánt uniós finanszírozás elosztását. Különös figyelmet fordítanak azokra az országokra, ahová a legtöbb menekült érkezik - tette hozzá. Panama szerdán azt jelentette be, hogy a zászlaja alatt közlekedő három hajót orosz rakétalálat ért a Fekete-tengeren az ukrajnai háború február 24-i kezdete óta. Senki nem sebesült meg, de az egyik hajó elsüllyedt - tájékoztatott a közép-amerikai ország tengerhajózási hivatala. Az ukrán vezérkar csütörtökre virradóra közölte, hogy az orosz haditengerészet továbbra is blokkolja a közlekedést a Fekete-tenger északnyugati részén. Korábban Kijev arról számolt be, hogy emiatt már mintegy 100 hajó rekedt ukrán kikötőkben, illetve felségvizeken. A vezérkar friss közleményében azt is bejelentette, hogy az ukrán erők tüzérségi támadást intéztek a herszoni repülőtér ellen, amely korábban orosz ellenőrzés alá került. A tájékoztatás szerint - amelyet független forrásból nem erősítettek meg - több tucat ott állomásoztatott orosz helikoptert találat ért. Ukrán közlések szerint az ország északkeleti részében ostromlott Izjum városban katasztrofálissá vált a humanitárius helyzet. (MTI)