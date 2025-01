"Takarítsátok ki az összes civilt" - embertelen parancs az orosz tiszttől Ukrajnában

A katona levideózta, amint a parancsnoka, Oleg Igorjevics Rudakov rádión keresztül utasítások ad a frontvonal közelében lévő embereinek. „Aki hall engem, ez parancs: takarítsátok ki a lakókat, takarítsátok ki őket” - közölte Rudakov.

A felvétel nem hagy kétséget, hogy az orosz tiszt mit értett ezen - írja a Kyiv Post. Az angol nyelvű ukrán újság több részletet is közöl Rudakov és a katonái közötti rádióbeszélgetésből. "Lődd szét a civilek autóját" - utasított egyik katonáját a parancsnok. Majd azt követelte tőle, hogy akit csak talál vagy lője le, vagy kötözze össze és dobja az egyik ház pincéjébe.

A videó akkor készült, amikor az orosz csapatok bevonultak a Luhanszki régióban lévő Nevszke településre. Azt is hallani, amint a katonák jelentik, hogy elfoglalták a helységet.

Eddig azt sikerült megállapítani, hogy Rudakov korábban többször is hasonló, embertelen parancsokat adott a katonáinak, arra utasítva őket, hogy gyilkolják és kínozzák az általuk elfoglalt települések lakóit. A kijevi hatóságok megpróbálták kézre keríteni a háborús bűntettekkel alaposan gyanúsítható orosz tisztet, de azt az információt kapták, hogy

Közben arra is fény derült, hogy Rudakov nemcsak az ukrán civilekkel szemben volt kegyetlen, hanem a saját katonáival is. Ez egyáltalán nem egyedül álló az orosz hadseregben, ahol gyakori a testi fenyítés és egyes alakulatoknál kegyetlenül megkínozzák azokat a katonákat, akik drogot vagy alkoholt fogyasztanak. De azokkal sem bánnak finoman, akik megtagadják, hogy öngyilkos rohamokra induljanak, vagy meghátrálnak az ellenséges tűzben.

“Don't believe that the Russian army is so f*cking awesome.”



- a warning from a Russian soldier who appears to be dying to other Russians who might be thinking about joining the army. #RussianArmy pic.twitter.com/4v9zgXDaxl