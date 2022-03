Jönnek elő a túlélők a mariupoli színház óvóhelyéről

A külvilágot sokkolták a bombázás miatt összeomlott mariupoli színház képei. Különösen, hogy a helyi hatóságok szerint az épületben főként nők és gyerekek kerestek menedéket, és a színház előtt a járdára nagy betűkkel ki is írták: „gyerekek”, hogy azt a levegőből is látni lehessen.

Az, hogy hányan veszthették életüket, még nem világos, de a körzet kormányzója, a háború előtt oligarchaként és NATO-szkeptikusként emlegetett Szerhij Taruta jó hírről számolt be: „az óvóhely egyben maradt.

Ezt erősítette meg a Reutersnek Petro Anruscsenko, a polgármester tanácsadója is.

Médiajelentések szerint legkevesebb ezer ember keresett menedéket a szerda este találatot kapott épület pincéjében.

Olha Sztefanisjnya parlamenti képviselő szerint 130 ember már épségben elhagyta a pincét.

Shelter under Mariupol Drama theater is intact, safe and opened now, people are being evacuated - Serhiy Taruta https://t.co/K6W7JEwfq1 via @24tvua #Ukraine pic.twitter.com/60B6qEZQ4R — Liveuamap (@Liveuamap) March 17, 2022

(A Taruta Facebook-bejegyzéséről készült képernyőfotó a Twitteren terejdt, de délután a poszt nem volt fellelhető a Facebook oldalán).

Az Ukrainszkaja Pravda című lap szerint az oroszok a Neptun uszodát is támadták és az ottani áldozatok száma még nem volt ismeretes.

A 450 ezres Mariupol jobbára oroszajkú. Az ukránok és az oroszok aránya sokáig közel azonos volt, de utóbbiak aránya az elmúlt években egyharmadra esett. Rajtuk kívül görögök, urumok és mások élnek itt. Mindez azért érdekes, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai oroszok és oroszajkúak védelmével is indokolta az inváziót – amire azonban sok helyi lakos mondja azt, hogy nem kért belőle, és hogy Ukrajnához lojális.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022