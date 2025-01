Ilyen duma nincs, de van – rendőrök a gyorshajtók mentegetőzéséről

Ahogy az Infostarton már megírtuk, tavaly a legnagyobb sebességtúllépést az az autós produkálta, aki 226 km/h-val száguldott a 21-es úton ott, ahol 110 volt a sebességhatár. A teol.hu most azokat megyei gyorshajtókat mutatta be, akik megpróbálták „magyarázni a bizonyítványukat”.

A 65-ös főúton fogták meg azt az autóst a rendőrök, aki egy emelkedőn 154 kilométer per órás sebességgel távolodott tőlük. A sofőr a megállítását követően csodálkozva mondta: nem is tudta, hogy Magyarországon is mérnek sebességet menet közben.

A Paksot Kalocsával összekötő Tomori Pál-hídnál több alkalommal is ellenőrizték a közlekedők sebességét. Aki a legjobban sietett, 168 kilométer per órával hasított a megengedett 90 kilométer per óra helyett. A 169 000 forintos bírság mellé 6 büntetőpontot is kapott.

A tetten ért gyorshajtók között a rekorder az az autós, aki július végén a megengedett legnagyobb sebesség kétszeresével, 90 helyett 181 km/h száguldozott a a 6-os főúton Szekszárd térségében. Miután a rendőrök megállították az autót, az azt vezető 30 éves nő azt mondta, hogy

azért ment ennyire gyorsan, mert próbakörön vannak.

A sofőr ezért a mutatványért 260 ezer forint közigazgatási bírságot és 8 közlekedési előéleti pontot érdemelt.