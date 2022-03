Bedobták a kriptopiacra Ukrajnát

Ukrajna legalizálta a kriptoszektort, az ország miniszterelnöke, Volodimir Zelenszkij aláírta az erről szóló törvényt – írja a Portfolio. Mostantól legálisan működnek a külföldi és ukrán kriptovaluta tőzsdék, a bankok pedig számlákat nyithatnak a kriptovállalkozások számára, közölte a felelős minisztérium egy Twitter-üzenetben.

A most meghozott törvényben meghatározták a kriptoeszközök jogi státuszát, besorolását, tulajdonjogát, és azokat a regisztrációs követelményeket is, amelyeknek meg kell felelniük a kriptoszolgáltatóknak, áll a minisztérium közleményében.

A lap emlékeztet, hogy Ukrajna az elmúlt hetekben már több mint 100 millió dollárnyi kriptóadományt kapott különböző támogatóktól.

Ukraine has legalized the crypto sector — @ZelenskyyUa signed a law. From now on foreign and Ukrainian cryptocurrencies exchanges will operate legally and banks will open accounts for crypto companies. It is an important step towards the development of the VA market in Ukraine. pic.twitter.com/lqqO1J9r1k — Міністерство цифрової трансформації України (@mintsyfra) March 16, 2022