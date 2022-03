Szakértő Ukrajnáról: mindenki számolhat valamilyen területi veszteséggel

Mitrovits Miklós történész az InfoRádió Brüsszeli hét című műsorában azt mondta: Jaroslaw Kaczynski, a Jog és Igazságosság kormánypárt elnöke elhunyt testvére öröksége miatt tartott szerdán a közép-európai kormányfőkkel kijevi látogatásukon. Mint arról az Infostart is beszámolt, Kaczynski, valamint Mateusz Morawiecki lengyel, Petr Fiala cseh és Janez Jansa szlovén kormányfő kedden az ukrán fővárosban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Denisz Smihal kormányfővel találkozott.

A Lengyelország-szakértő az InfoRádióban kifejtette: Lengyelország mindig is törekedett arra, hogy az Európai Unióban a nagy játékosok között tartsák számon, de ez persze nem mindig sikerült. Ameddig a jobbközép Polgári Platform Donald Tuskkal volt kormányon, addig ez ez inkább működött, míg a Jaroslaw Kaczynski vezette Jog és Igazságosság az eurokritikus pártok közé tartozik, amely gyakran konfrontálódott Brüsszellel. Ám itt most egy másik ügy van, egy új helyzet, hiszen az Oroszország kezdeményezte ukrajnai háborút Lengyelország a saját szuverenitása és függetlensége elleni veszélynek tekinti.

"Emiatt jelenleg teljesen lényegtelen a lengyel kormány számára, hogy mondjuk a bírósági rendszer hogyan alakul át vagy hogyan nem alakul át. Ez most huszadrangú kérdés Varsó számára,

az viszont elsőrendű kérdés, hogy mi lesz Ukrajnával, hol húzódnak majd az orosz határok, mi lesz a régióval és mi lesz abban Lengyelországgal.

Ennek alakításában a lengyel kormány egyértelműen vezető szerepet akar vállalni – azáltal, hogy Ukrajna szószólójaként lép fel az EU-ban és a NATO-ban, illetve hogy az ország mielőbbi uniós csatlakozását, de legalább egy társulási szerződés aláírását szorgalmazza azzal a céllal, hogy megakadályozza a további orosz térnyerést és politikai befolyásszerzést. Úgy tűnik, hogy katonailag ezt nehéz megakadályozni és feltételezhetően mindenki számol valamiféle területi veszteséggel, de hivatalosan természetesen egyetlen négyzetcentiméterről sem mond le Kijev, és ebben Varsó az első számú támogatója" - mondta Mitrovits Miklós.

A fentiek nyomatékosításához a szakértő szerint nem volt elég a delegációban egyedül Mateusz Morawiecki, ezért utazott Jaroslaw Kaczynski is.

"Az elhunyt Lech Kaczynski elnökként lényegében ennek a lengyel keleti politikának az emblematikus figurája volt, 2008-ban is ő repült el az orosz-grúz háború alatt Tibiliszibe. Amikor felszállt a gépe, már lőtték az oroszok a repteret – sokan kritizálták is ezért a veszélyes manőverért. Ám akkor is elmondta és ezt a pártja, valamint testvére és Morawiecki miniszterelnök is folyamatosan hangsúlyozza: fontos ez az örökség, vagyis hogy a lengyel politikusoknak ott kell lenni, erőt kell mutatni – nemcsak szóban, hanem akár személyesen is – az ilyen ügyekben.

Ennek a lengyel politikának lehet a következménye Kaczynski részvétele a szerdai tárgyalásokon. Természetesen az út rendkívül kockázatos volt, hiszen három miniszterelnök és egy miniszterelnök-helyettes (Kaczynski) vett részt a találkozón, amit egy háborús övezetben rendeztek meg. Ez elég veszélyes tud lenni – jegyezte meg Mitrovits Miklós.

"A szlovák miniszterelnök egyébként azért nem ment, mert lebeszélték róla a biztonsági szakemberei. Ám Lengyelországban ez teljesen természetes, és szerintem úgy látták a lengyelek, hogy a NATO vagy az EU kevés erőt mutat Oroszországgal szemben" - mutatott rá a történész, Lengyelország-szakértő.

