Faragó Tamás: végre elkezdődött a vízilabda reformja, de van még néhány jó ötlet

Második meccsét is megnyerte a magyar férfi vízilabda-válogatott a bukaresti Világkupa-selejtezőben: Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese a franciák elleni 15-10-es sikerrel bejutott a torna pénteki negyeddöntőjébe. Az új szabályok szerint zajló torna tapasztalatai kapcsán Faragó Tamás arról beszélt az InfoRádióban, hogy mivel a vízilabda-mérkőzések nézőinek a jelentős többsége a képernyő előtt szurkol, a szabálymódosításokról is a közvetítések alapján derül ki, mennyire voltak jó ötletek.

Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó úgy látta, a magyar–francia meccsen mozgalmasabb vízilabdát láthattunk, mivel sokkal többet volt a játékosoknál a labda. Szerinte a nézőket mindig az érdekli, hogy mi alakulhat ki egy-egy labdabirtoklásból, és ebből a szempontból mindenképpen lát fejlődést. Azt viszont leszögezte, hogy az emberelőnyöknél, illetve a gyorsaságban nem tapasztalt változást, és szerinte a csapatok még mindig megfeledkeznek arról, hogy ezt a sportot nem kiállításra, hanem gólra játsszák: megint sok kiállítás történt, és ezek eredményessége döntötte el a mérkőzést.

A spanyolok után a franciák is legyőző, szinte teljesen átalakult magyar válogatott teljesítményéről a Nemzet Sportolója kijelentette,

a magyar vízilabda mindig is arról szólt, hogy ha távozott egy nagy generáció, akkor a következő is legalább annyira tehetséges és sikeréhes.

"A mostani játékosok, akik részt vesznek a világkupa-selejtezőn, bizonyítják, hogy igenis érdemesek a feladatra, és becsülettel képviselik az országot. Újabb és újabb tehetségeket, jó játékosokat láthatunk a vízben, és ez mindenki számára öröm" – tette hozzá.

A szabályváltozások kapcsán beszélt arról is, hogy a kapuscsere is gyakoribb lehet, és jelezte, mindig az edző kvalitásán múlik, hogy mennyire intuitív, mennyire tud bekapcsolódni a mérkőzésbe. Elmondta, a vízilabdában a kapuscsere csak akkor volt megszokott, ha a kezdőkapus gyengébben védett, és eddig megfeledkeztek arról, hogy kapust is ugyanúgy lehet cserélni 2-3 percre, mint egy mezőnyjátékost, és így fizikailag is, de elsősorban mentálisan felfrissülve ismét használható állapotba kerülhet.

Arról, hogy mikor lehet mérleget vonni az új szabályrendszerről, a Nemzet Sportolója azt mondta, hogy ez még csak a kezdet. "Ennek én örülök. Végre elkezdődött a szabályok reformja, de azért továbbra is a játékosok szívesen dobálják be centerbe a labdát, a lövéseken azért van mit javítani. A vízilabda szépségét kevésbé látjuk, mindenki a biztonságra törekszik. Ezen azért lehet változtatni" – mondta Faragó Tamás, példaként említett további ötleteket, így a kétpontos lövést vagy a kisebb labdát is, ami tovább javíthatná a sport látványosságát.

A pólólegenda szerint az új szabályok kedveznek a magyar vízilabdának, mert "amikor a szellemi teljesítmény, a gyors gondolkodás dominál egy mérkőzésen, a magyar vízilabda verhetetlen, és a mostani, fiatalokból és tapasztaltakból összeálló együttesnek nagyon is fekszik ez a játék".