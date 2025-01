787 EU-vonatbérletet osztanak ki magyar fiataloknak - részletek

A brüsszeli tájékoztatás szerint az EU Erasmus+ program részét képező DiscoverEU-program legutóbbi pályázatának nyertesei 2025. március 1. és 2026. május 31. között egyedül vagy legfeljebb ötfős csoportokban utazhatnak Európa-szerte.

Közölték, a pályázati fordulóban több mint 135 ezer jelentkezés érkezett, Magyarországról 2955-en pályáztak.

A brüsszeli közlemény Glenn Micallef nemzedékek közötti egyenlőségért, ifjúságért, kultúráért és sportért felelős uniós biztost idézte, aki azt mondta: a DiscoverEU-program életet megváltoztató élményt jelent.

A programban részt vevők nem csak Európát láthatják, hanem az utazások során tapasztaltak mind-mind hozzátesznek valamint a személyiséghez - jelentette ki az uniós biztos.

Az Európai Bizottság emlékeztetett, a DiscoverEU-pályázatok évente kétszer, tavasszal és ősszel nyílnak meg. A kiválasztott fiatalok annak érdekében, hogy minél több helyre eljuthassanak az EU-ban, a vonat mellett más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, buszt vagy kompot is például, illetve kivételes esetekben a repülőjegyre is felhasználható az igazolvány. Az ingyenes utazási igazolvány mellett a résztvevők kedvezményes kártyát is kapnak, amely több mint 40 ezer tömegközlekedési, kulturális, szállás-, étkezési, sport- és egyéb szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot tartalmaz. Ebben a pályázati körben azon 18 éves fiatalok pályázhattak, akik 2005. július 1. és 2006. június 30. között születtek.

Az uniós tagországok állampolgárai mellett ezúttal is pályázhattak az Erasmus+ programhoz társult nem uniós országokban élő fiatalok is, így például Észak-Macedóniából, Izlandról, Liechtensteinből, Norvégiából, Szerbiából vagy Törökországból. Ez volt a DiscoverEU-program tizenegyedik pályázati fordulója. Eddig több mint egymillió európai fiatal élt már a lehetőséggel, Magyarországról pedig közel harmincezren pályáztak, és a kvóta alapján eddig valamivel több mint hatezren utaztak is már a vonatbérlettel.