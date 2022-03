Putyinnak és az orosz népnek is üzent Arnold Schwarzenegger

Kilencperces videóüzenetében az egykori hollywoodi sztár az orosz néphez intézve szavait arról beszélt: a Kreml "szándékosan hazudik arról, hogy az invázió célja Ukrajna megtisztítása lenne a náciktól". Egyben felszólította Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy állítsa le a háborút.

"Nem Ukrajna kezdte ezt a háborút, de nem is nacionalisták, vagy nácik" - mondta Schwarzenegger, felidézve, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is zsidó vallású.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022