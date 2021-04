Száz nappal az olimpia előtt még nem tudjuk, hogyan védik meg Tokióban a vírustól az embereket

Két maszk és egy flakon fertőtlenítőszer – ezt kapják a CNN értesülése szerint az új koronavírus elleni védelem gyanánt azok az önkéntesek, akik a 2020-ról idénre halasztott, mindenképp a koronavírus árnyékában megrendezendő olimpia eseményeinek gördülékenyebbé tételében nyújtanak értékes, nem fizetett segítséget.

Már csak bő három hónap, és elstartolnak az olimpiai játékok, azt viszont még nem tudni, mi óvja majd a sportolókat, sportvezetőket, önkénteseket, a játékokon részt vevő hivatalos személyeket, és persze Japán lakosságát a vírustól.

Nem megnyugtató a helyzet

A kérdés mindenképp égető lenne, de az, hogy a küszöbön álló negyedik hullám árnyékában tesszük fel, még inkább azzá teszi. Szombaton az ország átlépte a félmilliós összesített betegszámot,

egyes prefektúrákban pedig kénytelenek szigorítani az intézkedéseken a növekvő esetszámok miatt.

Hideaki Oka professzor szerint egyáltalán nem biztos, hogy a július 23-i kezdésig sikerül megfékezniük a járványt az országban.

Jelenleg két oltásban a japán lakosság 0,4 százaléka részesült, azok száma, akik pedig legalább egy adagot kaptak, 1,1 millió fő a 126 milliós lakosságból. Yoshihide Suga államfő most június végére ígéri, hogy 100 millió adagnyi vakcinához juttatja az országot, a játékok szervezői pedig a CNN-hez eljuttatott közleményük szerint biztonságos olimpiát szerveznek azzal a feltételezéssel, hogy ehhez lesz oltás is, de még ha nem így történne, akkor is biztonságos lesz részt venni azon.

"Ugyanakkor reméljük, a vakcinák külföldön és itthon történő beadásának köszönhetően a járvány veszélye egészében csökkenni fog" – tették hozzá.

Késedelmes engedélyezés

A 25 milliárdos költségű játékokat rendező Japán egészen biztosan a legalkalmasabb ázsiai ország arra, hogy visszaszorítsa a járványt és megszervezze az oltások beadását, a japán hatóságok azonban nagyon lassan engedélyezték a védőoltásokat. A Pfizer vakcináját két hónapba telt engedélyeztetni, februárban kezdtek el oltani azzal, az idősek pedig mindössze április 12-én jutottak hozzá az első adagokhoz. A késedelem oka az óvatosság lehetett, amellyel

az oltáskritikus hangokat igyekeztek elnémítani,

az eredmény azonban jókora késedelem: az ázsiai országok közül Kína már 171 millió, India pedig 108 millió adag vakcinát adott be lakosainak. Oka professzor azt mondja, nem hisz abban az ígéretben, hogy júniusra az időseket sikerük beoltani, mivel még az egészségügyi dolgozókkal sem végeztek. Úgy véli, az országnak priorizálnia kellene a sportolókat, de Japán ezt nem akarja megtenni, mivel az ötlet óriási port vert föl a közösségi médiában.

Sportolóikat sem priorizálják

Peking felajánlotta, hogy minden, a játékokon versenyző sportoló számára biztosít oltást: Tokió ezzel sem akar élni, mivel a kínai vakcinákat nem engedélyezték még japán használatra. Az, hogy külföldi sportrajongók nem vehetnek részt nézőként az eseményeken, csökkentheti a veszélyt, de a 11 ezer sportoló hatalmas tömeget jelent, ami az önkénteseket veszélybe sodorja. Egy CNN-nek nyilatkozó önkéntes azt közölte, egy vezető japán fertőzőbetegség-szakértő azt mondta neki, ne számítson arra, hogy beoltják a játékok előtt. Mindezt egy kifejezetten az önkénteseknek tartott, fertőző betegségekről szóló előadás keretében tudta meg: bár már korábban is önkénteskedett olimpián, most úgy gondolja, lehet, hogy mégsem vesz részt az eseményen, mivel a hallottak megijesztették és elkeserítették. Az óvintézkedések A nemzetközi résztvevőktől 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet kérnek, beutazáskor pedig újra tesztelik őket.

Karanténra nem kötelezik őket, ha csak nem voltak kitéve fertőzésveszélynek vagy nem szegik meg a protokoll leírta szabályokat.

Időközönként tesztelik őket a játékok ideje alatt is.

Arra kérik őket, csak a hivatalos eseményekre, illetve bizonyos más helyszínekre látogassanak majd. Utóbbi helyszíneket egyelőre nem nevezték meg.

Azt kérik, ne öleljék meg egymást és ne csapjanak egymás tenyerébe a vendégek és ne utazzanak tömegközlekedéssel.

A maszkviselés kötelező.

Az olimpiáról nem nehéz elképzelni, hogy végül szuperterjesztő eseménnyé válik: az önkéntesek tízezreit nem tesztelik, az ajánlások szerint ők tömegközlekedéssel közelítik meg a játékokat Tokióban, ahol most is több száz új fertőzöttet jegyeznek naponta.

Egy beteg önkéntes nagy fertőzési láncolatot indíthat el,

Oka professzor pedig aggódik, hogy ha kitörések alakulnak ki az olimpián, azokat már nem tudja ellátni a japán egészségügyi rendszer.

"Fertőzőbetegség-kutatóként nem tudok egyetérteni az olimpia megrendezésével egy olyan környezetben, ahol sem az átoltottság, sem a megfelelő óvintézkedések nincsenek meg" – mondja. Ráadásul a veszélyes variánsokat is figyelembe véve valóban nagy a veszélye annak, hogy ez az olimpia tényleg történelmi lesz, de nem a sportban elért eredmények miatt.

