Szimbolikus állomásához ért a Notre-Dame újjáépítése

A Loire-folyó torkolatvidékén kiválasztották az első nyolc tölgyfát a 2019. áprilisi tűzvészben leégett párizsi Notre-Dame székesegyház újjáépítéséhez. Az eseményt az újjáépítés előkészítésének szimbolikus állomásaként jelentették be a hét végén Franciaországban.

Az első kiválasztott tölgyfát Julien Denormandie mezőgazdasági és Roselyne Bachelot kulturális miniszter személyesen jelölte meg az egyes számmal.

A Pays de la Loire régióban, a Sarthe megyei Berce-erdőben kiválogatott tölgyeket a tűzvész nyomán leomlott karcsú, 93 méteres huszártoronynak és a kereszthajó födémszerkezetének helyreállításához fogják felhasználni.

Jean-Louis Georgelin tábornok, a Notre-Dame újjáépítéséért felelős állami hatóság elnöke szerint a kiválasztott fák 8-10 évszázadig garantálják a székesegyház stabilitását.

A 12. századi gótikus katedrális újjáépítéséhez március végéig mintegy 1000 legalább százéves fát vágnak ki szerte az országban, felerészt állami vagy önkormányzati erdőkben, felerészt magánerdőkben, amelyeknek tulajdonosai adományként ajánlják fel a fákat.

Az erdők egy részét, amelyekből a tölgyfákat kivágják, még a francia királyok telepítették az egykoron grandiózus francia hajóflotta folyamatos megújításához.

A kivágott fákat egy-másfél évig pihentetik, hogy kiszáradjanak.

