Lemondott a kínai oltóóriás, a Sinopharm két vezetője

Kedden távozott a Sinopharm kínai állami vakcinagyártó vállalat igazgatóságából Li Zhiming igazgatósági elnök, valamint a cégigazgató Li Hui – írja a CNBC hongkongi tőzsdei közlésre hivatkozva.

A közlés mindkét esetben "személyes okokat" jelöl meg a távozás indokaként.

Ismert, a kínai állami média közölte, hogy 2020 karácsonya táján a kínai hatóságok jóváhagyták a Sinopharm pekingi székhelyű leányvállalata által kifejlesztett koronavírus-vakcinát, hozzátéve, 79,34 százalékos az oltóanyag hatékonysága a harmadik tesztelésben, és már annak lezárulta előtt megkapta az alkalmazási engedélyt a kínai hatóságoktól.

Arról nincs hír, hogy a lemondások és az oltásokkal kapcsolatos munka milyen összefüggésben állhat egymással.

Sajtómegkeresésekre a Sinopharm a CNBC cikke szerint nem reagál.

Ismert az is, a WHO (az ENSZ Egészségügyi Világszervezete) szakemberei a napokban nyertek bebocsátást Kínába, hogy a koronavírus eredetét felkutassák.

Továbbá az is, hogy a magyar kormány is tárgyal a kínai koronavírus-vakcina beszerzéséről, Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban külön is beszélt arról, hogy

a magyar lazítások függhetnek a kínai vakcina magyarországi engedélyezésétől, valamint arról, hogy akár a teljes harmadik oltási kört – 1,7 millió ember oltása – megoldhatná az ország, ha megfelelő a kínai vakcina és az ország meg is kapja azt.

