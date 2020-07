A járvány megváltoztatja a mekkai zarándoklatot is

Egyebek közt kötelezővé tették a szájmaszk viselését, és a zarándokok speciális karszalagot kapnak, amely - a negatív teszt után - rögzíti a hollétüket, illetve a zarándoklat megkezdése előtt és az ünnep befejeztével karantént ír elő.

A közösségi ima és étkezés helyett idén húszfős csoportokra bontják az embereket, akik később előrecsomagolt ételeket fogyaszthatnak a hotelszobáikban.

Változtatást vezettek be a zarándoklat harmadik napjával kapcsolatos, "az ördög megkövezésének" nevezett rituáléja esetében is. A legenda szerint a Mekka melletti Mína völgyében háromszor jelent meg az ördög, előbb Ábrahám prófétát, majd feleségét, végül fiát kísértette meg, de ők megvetésük jeleként hét kavicsot vetettek rá. Idén az eldobandó kavicsokat is sterilizálják és becsomagolják.

Az ilyenkor szokásos, a test köré tekert, ihrámnak nevezett fehér, varrás nélküli lepedő idén nanotechnológiával előállított ezüstrészecskéket tartalmaz, mert az a szaúdi hatóságok szerint segít csökkenteni a fertőzésveszélyt.

A királyság nem engedélyezi a nemzetközi sajtó jelenlétét sem, viszont a szaúdi média élőben fogja közvetíteni a Kába-kőnek is otthont adó mekkai nagymecsetben tartandó imát és a Kába körbejárását (taváf).

A járványügyi korlátozások miatt a szaúdi kormány, csaknem száz éve először megtiltotta a muszlimoknak a zarándoklat miatti beutazást, helyette alig ezren kaptak lehetőséget a háddzsra. A kiválasztottak kétharmada a királyságban tartózkodási engedéllyel élő külföldi muszlim, egyharmaduk pedig a szaúdi biztonsági erők és az egészségügyi dolgozók soraiból kerül ki.

Az előírás szerint csak 20 és 50 közötti, alapbetegséggel nem rendelkező muszlimok kerülhettek a zarándokok közé.

A nemzetközi légi járatok továbbra sem közlekednek Szaúd-Arábiába, illetve onnan. Évente mintegy két és fél millió zarándok érkezik Mekkába, az iszlám legszentebb helyére. A zarándoklat - arabul háddzs - az iszlám öt pillérének egyike, amelyet lehetőségeihez mérten minden hívőnek teljesítenie kell egyszer életében.

Nyitókép: Mohamed Szaber