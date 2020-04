Kötelező a maszk, zárlat a húsfeldolgozókban és a vágóhidakon - újabb szigorítások az Egyesült Államokban

New York államban péntektől kötelező lesz a védőmaszk a forgalmas utcákon, tömegközlekedési járműveken, és minden olyan helyen, ahol az embereknek nincs módjuk megtartani a kétméteres távolságot egymástól.

New York kormányzója kifejtette: a vírus terjedésének lassítása az egész járvány megállításának kulcsa. „Hogyan teheti meg valaki, hogy nem visel védőmaszkot, amikor egy embertársa közelébe kerül? Mégis, mivel indokolhatná ezt?” – tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy aki nem tudott védőmaszkot vásárolni, annak egy sállal vagy valamilyen más ruhadarabbal kell eltakarnia a száját és az orrát. Ugyanakkor egyelőre nem büntetik meg azt, aki megszegi az előírást.

A bejelentés előtt nem sokkal Bill De Blasio, New York város polgármestere arra kérte a még nyitva tartó üzleteket, hogy szólítsák fel vásárlóikat szájmaszk viselésére. New York államban csak szerdán újabb 752 halálos áldozata volt az új koronavírus okozta betegségnek, és több mint 12 ezren haltak bele.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója hangsúlyozta: bár még nincsenek túl a járvány nehezén, de New York állam egész területén – amely a járvány egyik amerikai gócpontja – lassan, de csökkenőben van az újonnan kórházba szállított betegek száma. „Az egészségügyi rendszerünk stabilizálódott. Nem igazolódtak félelmeink, hogy a rendszer nem bírja majd a betegek ellátását” – mondta. Az állam helyzetének javulását jelzi, hogy vezetése 100 lélegeztetőgépet küld Michiganbe, és további 40-et Marylandbe.

A legfrissebbek Worldometer adatai szerint az Egyesült Államokban csütörtök reggel 7 óráig 644 089 személyt regisztráltak hivatalosan koronavírus okozta megbetegedéssel, az elhunytak száma pedig elérte a 28 529-et. 7371 ember állapota válságos, és 48 708-an gyógyultak fel a kórból.

A kormányzó hangsúlyozta, hogy a válság mindaddig nem fog eltűnni, amíg nem sikerül védőoltást előállítani a koronavírus ellen. Meglátása szerint ehhez mintegy másfél évre lesz szükség. Mint mondta, az addig tartó időszakban megnövelik a vírustesztek számát. Hozzátette, hogy ehhez az általa irányított államnak nincs elégséges erőforrása, ezért a szövetségi kormányzat segítségére számít. Az üzleti-gazdasági élet újraindításáról a következő hónapokban is a járványügyi szakemberek véleménye alapján döntenek. „Az újraindítás fokozatos lesz” – ismételte meg korábbi álláspontját a kormányzó.

Közben a járványa miatt a nagy agrárállamokban – Iowában, Dél-Dakotában, Pennsylvaniában – egymás után zárnak be a vágóhidak és a nagy húsfeldolgozó üzemek. Részben mert a dolgozóik között sokakat diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel, részben pedig a járvány terjedése miatti elővigyázatosság okán.

Olyan nagy húsfeldolgozók zártak be, mint a virginiai Smithfield dél-dakotai gyára, vagy Iowában a Tyson Food. A dél-dakotai üzem például az amerikai piac egészének több mint 5 százalékát látja el húsáruval. De zártak be húsfeldolgozókat Coloradóban, Georgiában, Arkansas államban is. Az egyik nagy húsfeldolgozó elnök-vezérigazgatója, Kenneth Sullivan a napokban arra figyelmeztetett, hogy „komoly, talán katasztrofális” következményei lehetnek a bezárásoknak, s veszélybe kerülhet a folyamatos élelmiszer-ellátás is.

Sonny Perdue szövetségi agrárminiszter még a múlt pénteken azt mondta: "minden anyagi segítség rendelkezésre áll, hogy élelmiszer-ellátásunk biztonságban legyen". A minisztérium szerdán azt közölte: "figyelmesen követik" a helyzet alakulását. A tárca közleménye egyben megnyugtatni igyekezett az aggódókat, azzal érvelve, hogy az élelmiszer-termelés az Egyesült Államokban nem csupán néhány helyen összpontosul, s ez azt jelenti, hogy „az ellátás egészében nincs zavar”.

Az Iowai Egyetem egyik közgazdásza szerint „a kereskedelemben több hónapra elegendő készletek állnak rendelkezésre húskészítményekből, annál is inkább, mert az éttermi rendelések leálltak”. A sertéstenyésztők országos szövetsége szerint a járvány legalább ötmilliárd dolláros veszteséget okoz idén az ágazatnak. Hasonlóképpen nyilatkozott a tejtermelők országos szövetsége is.

Az Egyesült Államokban nemcsak az agráriumban, hanem a gazdasági élet több szektorában is már erőteljesen mutatkozik a recesszió. Elemzők által történelminek minősített szintre zuhant az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom. A szövetségi kereskedelmi minisztérium szerdán nyilvánosságra hozott adatai szerint a ruházati boltok forgalma felére csökkent, a bútorok és az új gépkocsik értékesítése a negyedére esett vissza. A tárca kimutatása szerint a kisboltok és az éttermek forgalma 8,7 százalékkal csökkent, s elsöpörte az elmúlt négy évben tapasztalt növekedés eredményeit.

Egyedül az élelmiszerboltok mutattak fel forgalomnövekedést. Márciusban 27 százalékkal gyarapodott a vásárlók tábora, az amerikaiak akkor rohamozták meg ugyanis a boltokat, és vásároltak fel nagy mennyiségeket az alapvető termékekből.

