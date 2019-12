Édesanyja vezette az ostravai ámokfutó nyomára a rendőrséget

Ahogyan arról az Infostart is beszámolt, kedd reggel egy ostravai kórház traumatológiáján hat emberre végzett egy fegyveres férfi, majd elmenekült a helyszínről. A 42 éves Ctirad Vitásek a történtek után három órával később megjelent a szülei házában, ahol közölte az édesanyjával, hogy több embert megölt, és magával is végezni fog – számolt be szlovákiai Parameter.sk.

Az ámokfutó ezt követően ismét autóba szállt és elhajtott. A rendőrség ekkor még nagy erőkkel kereste, és több férfit is őrizetbe vettek, akik piros kabátot viseltek, ez volt ugyanis fő nyom, amin elindultak a hatóságok a kórházi kamerafelvételek alapján.

Három órával a vérengzés után az elkövető édesanyja felhívta a rendőrséget, és közölte, hogy fia végzett több emberrel, valamint az is elárulta, hogy a fia hol tartózkodhat, ennek alapján pedig már rövid időn belül megtalálták Ctirad Vitáseket, aki addigra már fejbe lőtte magát. A rendőrök fél órán át küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni.

