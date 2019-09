Durva tájfun csapott le Tokióra

A tájfun helyi idő szerint hétfőn hajnali 5 órakor érte el a Tokiói-öböl partján fekvő Csiba városát. A tokiói elektromos művek tájékoztatása szerint Tokió agglomerációjában és Sizuóka prefektúrában 900 ezernél is több háztartásban nincs áram.

A fővárosban és környékén reggel 8 óráig minden vonatot leállítottak. Vasárnap 135, hétfőn pedig mintegy 100 járatot kellett törölni a tokiói reptéren.

A hatóságok a széllökések mellett árvíz és fölcsuszamlás veszélyére is figyelmeztettek az érintett területen.

Typhoon Faxai passed us over night. The eye went right over Yokosuka. #typhoon #typhoonfaxai #faxai pic.twitter.com/baepmYZ0EE