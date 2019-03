A mesterséges intelligencia lehet a megoldás a terrorizmust támogató tartalmakkal szemben

A közösségi oldalak annyiban működnek másképpen az internet többi felületétől, hogy az azokon található tartalom nagyon gyorsan, nagy kiterjedtséggel jutnak el a felhasználókhoz – mondta Ormós Zoltán. Ez – főként erkölcsi és nem jogi – többletfelelősséggel jár, az ilyen honlapok általában szabályzatukban is tiltják az erőszakra, bűncselekményre buzdító, gyűlöletkeltő bejegyzések megosztását, az oldal kezelői ezt szigorúan ellenőrzik is, és igyekeznek minél gyorsabban törölni az ilyen tartalmakat.

A múltheti új-zélandi terrortámadásról készült felvételeket az egyik fegyveres támadó közzétette az interneten. A rendőrség akkor azt kérte a lakosságtól: ne nézzék meg a videót, és ne osszák meg. Az internetjogász arra a kérdésre, hogy szerint a Facebooké vagy a kormányé-e a felelősség, azt felelte, hogy már az is felveti ezt a kérdést, hogy ilyen esetek egyáltalán megtörténhetnek. Ormós Zoltán szerint

abban a mesterséges intelligencia – ami már feltöltésnél kiszűrheti az erőszakot – segíthet, hogy az ilyen tartalmak ne kerüljenek a felhasználók elé.

A szakértő elmondta: a szerkesztett tartalmat gyártó cégek Magyarországon is felelnek a tartalmakért, bizonyos esetekben a közösségi oldalaknak is felelősséget kell vállalniuk, szerzői jogsértésért például egyelőre csak akkor felelnek, ha jelzik feléjük a problémát, bár éppen most fog megváltozni, és már feltöltéskor figyelniük kell erre.

