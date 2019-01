Lemond az európai ügyekért felelős amerikai külügyi vezető

"Az az érzésem, hogy elvégeztem azt, amit meg kellett tennem: kidolgoztam a külügyminisztérium európai stratégiáját" - fogalmazott a 41 éves Mitchell, aki 2017-ben egy kutatóintézet éléről került a külügyminisztériumba.

Mint mondta, "a világ legjobb diplomatáival" dolgozott együtt és ez "figyelemre méltó tapasztalat" volt, de most már több időt szeretne tölteni a családjával. Robert Palladino külügyi szóvivő Twitteren közölte, hogy Wes Mitchell lemondása február 15-én lép érvénybe. Mike Pompeo, az amerikai diplomácia vezetője - szintén Twitter-bejegyzésben - dicsérte a távozó államtitkár "csodálatos" munkáját.

Wess has done an outstanding job as Assistant Secretary. I have valued his counsel and wisdom as he has led our European team in this administration. I wish him and his wife Elizabeth, who is also a committed public servant, much happiness with their two young children. https://t.co/BkrNWOJGOl