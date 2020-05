Várhelyi Olivér: élvezni fogja a bővítés az európai polgárok támogatását

Hogy dolgozik járványhelyzetben a bizottság?

Mi is alkalmazkodunk a rendszabályokhoz, csak a feltétlenül szükséges személyes találkozókra kerül sor. Tulajdonképpen a teljes bizottsági állomány otthonról dolgozik, beleértve a biztosokat is.

Bővítési ügyekben kell ilyenkor utaznia?

Hát kellett volna! Nekem a lehető legrosszabbkor jött ez a bezártság, de igyekszem pótolni videokonferenciákkal. Folyamatos kapcsolatban vagyok szinte az összes országgal. Lerövidíti jelentősen a távolságot a videokapcsolat, talán segített is, hogy gyorsan mindenkivel kapcsolatot tudjunk létesíteni és segíteni tudjunk.

Mi az, amit nem lehet videokonferencián megcsinálni, csak személyesen?

Nyilván vannak olyan érzékeny ügyek, amit egy videokonferencia keretében nehéz megbeszélni, de nagyjából szinte mindent el tudunk végezni. A lényeg az, hogy a munka és az eredmény is meglegyen.

Pontosan mi a biztosi portfóliója?

A portfólióm az Európát körülvevő szomszédsági régió támogatása és segítése, illetve ezekhez a régiókhoz kapcsolódó európai politikának a továbbvitele. Első és legfontosabb talán a Nyugat-Balkán, ahol csatlakozó országok is vannak, amelyek már hosszabb ideje tárgyalnak a belépésről. Aztán ott a keleti partnerség, ami szintén egy heterogén közösség hat országgal, Ukrajnával, Moldáviával, Georgiával, Örményországgal, Azerbajdzsánnal, illetve Fehéroroszországgal, és van a rendkívül heterogén déli szomszédság, az arab országok, Marokkó, Algéria, Líbia, Tunézia, Egyiptom, és aztán a Közel-Kelet országai, Jordánia, Izrael, palesztin területek, Libanon, és a szintén csatlakozó Törökország.

Van menetrendje, hogy ezeken a területeken mikorra mit kell elérni?

Van, az elnök asszonytól kaptam egy megbízólevelet, és abban van fölsorolva, hogy mit is kellene elvégezzek.

Hol tartana, ha nem lett volna két hónap járvány?

Nem akarok dicsekedni, egyelőre időarányosan szerintem teljesítettünk, sőt, talán egy kicsit előrébb is tartunk. Úgy indul ez a levél, hogy kezdjük meg a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával, illetve állítsuk vissza a bővítéspolitikát az európai, politikai közbeszéd és a tárgyalások középpontjába. Ezt a munkát elvégeztük. Márciusban az állam- és kormányfők is megerősítették ezt, megvan az az új tárgyalási eljárásrend, ami ehhez szükséges volt. Tavaly októberben kudarcba fulladtak ezek a tárgyalások, és ezt kellett kirántani a gödörből. Szerintem ez egy nagyon nagy siker. Emellé kellett egy beruházási, gazdasági tervvel előállni a Nyugat-Balkán számára. Nagy vonalakban a tagállami vezetők már ezt is jóváhagyták, most a részletes tervekkel kell jönnie a bizottságnak. Ezzel is előrehaladtunk, és ezentúl volt egy megrendelésem a keleti partnerséget megújító tervek bemutatására, ezt is megcsináltuk még márciusban az utolsó krízis előtti kollégiumi ülésen.

Az hogy dől el, hogy melyik ügyben éppen milyen álláspontot kell képviselnie mint biztosnak?

A bizottságban mindig testületi döntések vannak. Nyilván a saját területemen igyekszem magam tenni javaslatokat a képviselendő álláspontra, amit utána a kollégiumi testülete hagy jóvá, illetve dönt el. Nyilván az elnöknek óriási szerepe van ebben, hiszen a megbízólevelében meghatározta az alapvető irányokat, ezek mentén igyekszem én is minden javaslatomat bemutatni.

Milyen szabályok vonatkoznak arra, hogy a delegáló kormánnyal a biztosnak milyen kapcsolatot lehet vagy kell tartania?

Elég világos szabályok vannak a szerződésben. A kormány jelöl, de nem delegál, és onnantól fogva minden kormánytól teljesen egyforma távolságot kell tartania a biztosnak.

