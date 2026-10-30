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Wooden blocks with the word GDP and up and down arrows. An unstable economy in the country. Financial measure of the market value of all the final goods and services produced in a specific period.
Nyitókép: Andrii Yalanskyi/Getty Images

Regős Gábor a meglepetés GDP-adatról: átmeneti, de strukturális gondok is vannak a gazdaságban

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Lassult a gazdaság növekedése a KSH legfrissebb számai szerint. Hogy ez milyen hatással lehet a 2027-es költségvetésre – arról is kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát az InfoRádió.

Az elemzők által vártnál rosszabb GDP-adat érkezett a harmadik negyedévre, az előző negyedévekhez képest is lassulás látszik. Éves alapon 1,5 százalék volt a növekedés – ez az előző negyedévekben 1,7 százalékon alapult –, negyedéves alapon pedig mindössze 0,1 százalékos, tehát „egy szemmel láthatatlan bővülés jött össze” – fogalmazott az InfoRádióban Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Az adatokat az ipar húzta felfelé, de az elemző szerint

nem egy általános felfutás látható, hanem a nemrég elindult három nagy gyár (a Foxconn, a Mercedes és a BMW) működésének van húzó hatása

a negyedéves adatok alapján. Ugyanakkor a komáromi Foxconnal kapcsolatban megjegyezte, hogy a termelési érték nagy növekedést mutat, de „valószínűleg hozzáadott értékben ez kevesebb, kisebb benne a magyar hozzáadott érték, mint amennyivel a termelést húzza”.

A szolgáltatásoknál a turizmus nem teljesített jól a negyedévben, az augusztus és a szeptember is elég gyenge lett.

„A KSH közlése szerint a növekedéshez leginkább az ipar járult hozzá, de a szolgáltatások egy háromszor ekkora ágazat, tehát hogyha harmad akkora mértékben nő, akkor is ugyanannyi lett volna a hozzájárulása, vagyis itt szerintem van egy kellemetlen meglepetés” – mondta Regős Gábor.

Az építőipar teljesítménye meglehetősen hullámzó.

Ott az augusztus a vártnál jobban alakult, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a fenékküszöb építése miatt.

A mezőgazdaságban az idén nagyon gyenge termés van, majd a második becslésből fog pontosabban kiderülni, hogy mekkora a visszaesés. „A mezőgazdaság súlya nem nagyon nagy a gazdaságban, de cserébe egy nagyon volatilis ágazatról beszélünk” – jegyezte meg.

A vártnál rosszabb eredményhez hozzájárultak – remélhetőleg – átmeneti tényezők, mint például az aszály, de strukturális problémák is vannak

Regős Gábor szerint, például nem világos egyelőre, hogy ezeken a nagyberuházásokon kívül miből fog növekedni a magyar gazdaság. Problémának nevezte azt is, hogy a külső kereslet nem erős, az európai gazdaság növekedése sem a legnagyobb.

A 2027-es költségvetés 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol. A mostani adatok fényében ez nem teljesíthetetlen – mondta, hozzátéve azonban, hogy egy harmadik negyedéves gyenge növekedés áthúzódó hatást gyakorol az első, második negyedévre is a következő évben.

„Ha azonban most a mezőgazdaság gyenge, az jövőre azt jelenti, hogy egy alacsony bázisról indulunk az utolsó félévben, akkor pedig könnyebb lesz egy nagyobbat növekedni.

Kérdés, hogy mi lesz a beruházásokkal, amelyek közül most nagyon sokat leállított az állam, ez pedig nem segít a gazdaságnak.

Kérdés, mi lesz a lakásépítésekkel, illetve nagyon nagy kérdés a minimálbér várható emelése. Utóbbiról hallani ilyen 5 százalék körüli számokat, ami nagyon nagy mértékben fékezné a növekedést” – sorolta Regős Gábor, aki szerint mindezekkel együtt azonban nem lehetetlen a 2,4-2,5-ös GDP-növekedés elérése a jövő évben.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Gazdaság    Regős Gábor a meglepetés GDP-adatról: átmeneti, de strukturális gondok is vannak a gazdaságban

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