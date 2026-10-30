KSH: a harmadik negyedévben lassult a gazdaság növekedése

Az első három negyedévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit éppen úgy, mint az első két negyedévben és az első félévben.

A szűkszavú első becslés a részletekből mindössze annyit tár fel, hogy a GDP harmadik negyedévi növekedéséhez leginkább az ipar járult hozzá, a növekedést továbbra is támogatta a szolgáltatások teljesítménye, míg a mezőgazdaság jelentősen fékezte azt.

A harmadik negyedévi első becsléshez mellékelt táblázatban a KSH most 1,7 százalékról 1,8 százalékra javította az első negyedévi növekedés nyers adatát, sőt 1,9 százalékosra a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott mutatót, míg a negyedéves összevetésű indexet 0,8-ról 0,6 százalékosra vitte le.

Cseh Tímea, a KSH főosztályvezetője a negyedéves becslést ismertető budapesti sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a számítások során új bázisról indultak, mert időközben elvégezték a 2025-ös GDP-adatok revízióját. A felülvizsgálat eredményeként a tavalyi éves GDP folyó áron 87 308 milliárd forintra nőtt, ez a korábban publikált adathoz képest 262 milliárd forintos, 0,3 százalékos növekedés.

Hozzátette, a felülvizsgálat során módszertani fejlesztésekre került sor: bevezették a háztartások elektromosenergia-termelésének elszámolását, és módosították a háztartások használt autó adás-vételének tranzakciós elszámolását. Ezen felül a harmonizált Európai Uniós szintű árueszközök hasznos élettartamadatait is végigvezették az értékcsökkenés állományszállításokon.

Cseh Tímea beszámolt arról is, hogy a KSH bevezette és honlapján már közzé is tette a GDP-kaleidoszkópot, amelyből nyomon követhető, melyik ágazatok mekkora súllyal járulnak hozzá a bruttó hazai termék alakulásához.

Tavaly 1995 óta először fordult elő például, hogy a szolgáltatások súlya meghaladta a 70 százalékot a GDP-ben.

A 2026-os adatokra kitérve a mezőgazdaság rossz teljesítményét a súlyos aszályhelyzetre vezette vissza, hozzátéve, hogy eközben az ipar egyre szebb adatokat produkál. Az építőiparban nagyon vegyes a kép, míg a szolgáltatások továbbra is pozitívan járulnak hozzá a GDP-növekedéshez, de a korábbinál most kisebb mértékben. Az ipari szektoron belül a növekedés az alágak szintjén nagyon koncentrált, kiemelkedik a járműgyártás és a számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása - értékelt.

Cseh Tímea figyelmeztetett arra is, hogy a KSH t+60 napos becslése során visszamenőlegesen nagyobb mértékű revízióra lehet számítani.

A bruttó hazai termék (GDP) harmadik negyedévi részletes adatait december 1-jén közli második becslésében a KSH.